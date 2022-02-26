السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجل خطر لشروعه في قتل حماه بسبب الخلافات الأسرية بالقليوبية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط مسجل خطر لاتهامه بالشروع فى قتل حماه بسبب خلافات أسرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز قليوب يفيد بورود بلاغا من "أسامة.ا.ح" يتهم المدعو "محمد.م.ع" وشهرته "محمد سحروت"  بالاعتداء عليه داخل منزله وإطلاق أعيرة نارية تجاهه محاولا قتله.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من مباحث مركز قليوب وبإجراء التحريات تبين أن المشكو فى حقه، زوج ابنة الشاكى "مسجل خطر"، ويتعاطى مخدر الآيس ويتاجر فيها.

كما تبين قيام المتهم بالاقدام على ارتكاب الواقعة بسبب خلافات النسب، وتركت زوجته منزل الزوجية وتوجهت لمنزل والدها وتحرر محضر برقم ٦٧٤ لسنة ٢٠٢٢، وتم تحديد موقع اختبائه والقت قوات الأمن القبض عليه وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى وتولت النيابة التحقيق.

قليوب القليوبية امن القليوبية شروع في قتل الأجهزة الأمنية ضبط مسجل خطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

«السلع التموينية»: مصر تنجح فى تأمين سفينة الشحن «وادى العرب» المحملة بالقمح من الموانئ الأوكرانية

«المهن التمثيلية» تشكر الرئيس السيسى على علاج الفنان سمير صبرى

بث مباشر.. تشييع جثمان الكاتب الكبير محمود الكردوسى

وزير التعليم يطالب المعلمين والطلاب بالانضمام إلى ورش عمل «York Press»

السيطرة على حريق داخل مستشفى دمياط

«Time sports» قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلى وصن داونز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث اُلمجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

صور

افتتاح معرض الزهور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية

تعبر الحدود يوميًا.. إسرائيل تنقل بعثتها الدبلوماسية خارج أوكرانيا

500 أسير فلسطينى يواصلون مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية