السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 32 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة فى القليوبية

الامن
الامن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 32 متهمًا، لـ10 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7546 حكمًا قضائيًا متنوعًا، من خلال حملة أمنية مكبرة على عدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بشن حملة أمنية مكبرة على حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجَّار المواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، تستهدف عددًا من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 26 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 32 متهمًا، لـ10 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7546 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

مكافحة المخدرات الأسلحة النارية القليوبية مديرية أمن القليوبية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

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وائل لطفي

النخبة والناس

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