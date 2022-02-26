المؤبد لسيدة قتلت ضرتها بسبب الغيرة في الغربية

قضت محكمة جنايات طنطا، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد، لقتلها ضرتها بسبب الغيرة بدائرة قسم أول طنطا، وكان ضباط المباحث الجنائية بقسم أول طنطا، برئاسة الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث القسم، بإشراف اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد الهرميل، مفتش المنطقة المركزية بطنطا، قد تمكنوا من كشف غموض العثور على جثة سيدة مقتولة داخل مساكن الأوقاف بمنطقة العجيزي، حيث توصلت جهود البحث إلى قيام ضرتها "الزوجة الثانية" بقتلها بدافع الغيرة والانتقام، وتم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها للواقعة.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد شوبير، مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالي مساكن الأوقاف بالعثور على جثة سيدة داخل إحدى الشقق بالعمارة.

وانتقل الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم أول طنطا، وقوة من المباحث الجنائية لمكان البلاغ تحت إشراف اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية، وتم نقل جثة المتوفاة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الزوجة الثانية هي مرتكبة الواقعة بدافع الغيرة، وتم ضبطها وإحالتها للنيابة العامة لمحكمة الجنايات التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.