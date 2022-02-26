رئيس بلدية كييف يمدد حظر التجول فى المدينة

مدد رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم السبت، حظر التجول في المدينة التي تتعرض لهجوم روسي مكثف لثالث يوم على التوالي مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب فيتالي كليتشكو على تويتر أن حظر التجول الممتد سيطبق من الخامسة مساء حتى الثامنة صباحا يوميا؛ لضمان زيادة فاعلية الدفاع عن المدينة وسلامة سكانها.

كان حظر التجول مطبقا في المدينة من العاشرة مساء حتى السابعة صباحا.

حيث أعلن وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشيكو وفاة 198 مدنيا، من بينهم ثلاثة أطفال، على "أيدي المحتلين"، في إشارة إلى القوات الروسية.

وقال لياشكو عبر موقع فيسبوك: "وفقا لأحدث البيانات، قتل الغزاة 198 مدنيا، من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 1115 شخصا، بينهم 33 طفلا،" بحسب ما أوردته "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف أنه في نفس الوقت، يُولد أطفال أوكرانيون في ظل القصف والانفجارات.

ودخل الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الثالث، حيث يدور قتال بين القوات الروسية والأوكرانية في شوارع العاصمة كييف.

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن 3500 جندي روسي قتلوا، وتم أسر 200 آخرين.

كما تم إسقاط 14 طائرة و8 مروحيات و102 دبابة وأكثر من 530 مركبة عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير أكثر من 800 منشأة من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا إضافة إلى 14 مطارا عسكريا و19 موقع قيادة و24 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات طراز "S-300" و48 محطة رادار.

بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ثمانية زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية.

على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وغرد زيلينسكي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "إنها لحظة حاسمة لإنهاء المناقشة طويلة الأمد بشكل نهائي والبت في عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أنه ناقش مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل "المزيد من المساعدة الفعالة" و"الكفاح البطولي للأوكرانيين من أجل مستقبلهم الحر".