العراق يعلن ضبط كمية من الأسلحة شرق البلاد

أعلن العراق، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين ومصادرة أسلحة في مناطق مختلفة.

وذكرت مديرية شرطة محافظة ميسان في بيان، أن مفارز قسم شرطة قضاء الكحلاء وفوج طوارئ ميسان الرابع بالاشتراك مع قوة من لواء 23 التابع للجيش العراقي، نفذت واجب بحث وتفتيش في مناطق القضاء المذكور نتج عنه القبض على متهم وفق المادة 430 التهديد و(3) متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة نوع كلاشينكوف واعتدة متنوعة.

وأضاف البيان أن قوة من لواء الرد السريع وفوج ميسان التكتيكي تمكنا بدورهما من ضبط بندقية كلاشينكوف عدد (2) وبندقية صيد ومخازن اعتدة عدد (3) ، وذلك خلال عملية تفتيش ومداهمة في منطقة حي الوحدة الإسلامية، إحدى مناطق مدينة العمارة.

مقتل عنصر من داعش

وفي وقت سابق، أعلن في العراق، مقتل عنصر من "داعش" وتدمير وكرين تابعين للتنظيم الإرهابي بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت "خلية الإعلام الأمني"، في بيان،إنه "بعمل دؤوب ومتابعة مستمرة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وقوة من الفرقة الأولى في قيادة القوات البرية تم رصد تحركات إرهابيين اثنين بواسطة كاميرات المراقبة، ضمن قاطع الفرقة في محافظة ديالى.

القوات الأمنية تلاحق الإرهابي

وأضافت أن "القوة تمكنت من قتل أحد الإرهابيين المسؤول عن عدد من الأعمال الإرهابية، وما زالت القوات الأمنية تلاحق الإرهابي الثاني.

وفي وقت سابق اليوم، دمرت المقاتلات العراقية وكرين لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان , أن القطعات الأمنية تستمر بواجباتها النوعية والاستباقية في مختلف قواطع المسؤولية لملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية.

جهاز مكافحة الإرهاب

وأشارت إلى أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت خلالها كهفين يستخدمان كوكرين للعناصر الإرهابية في منطقة قوشقاية ضمن محافظة كركوك".