إخماد حريق شقة سكنية في أكتوبر دون إصابات وطلب التحريات

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات بين سكان الشقة، وتم انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق والوقوف على أسبابه، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة دون وقوع إصابات.