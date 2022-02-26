السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شقة سكنية في أكتوبر دون إصابات وطلب التحريات

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات بين سكان الشقة، وتم انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق والوقوف على أسبابه، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة دون وقوع إصابات.

سيارات إطفاء انتداب المعمل الجنائي حريق شقة سكنية السيطرة علي حريق شرطة النجدة الحماية المدنية

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النخبة والناس

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