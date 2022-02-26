محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

بعث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، وجاء نص البرقية: " يُشرفني ويُسعدني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا أصدق التهانى القلبية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، داعيا الله أن يعيد عليكم هذه الأيام المباركة بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم الله بحفظه ورعايته قائدا وزعيما لمصر، وأن يحفظ الله مصر بكم".

كما بعث محافظ قنا برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، داعياً الله عزل وجل أن يحفظ الدولة المصرية وشعبها العريق من كل مكروه.

وكان، ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة اجتماع اللجنة المعنية بتحديد أماكن انتظار السيارات بساحات الإنتظار والشوارع الرئيسية ، وتحديد مقابل الإنتظار، وذلك بحضور العقيد هانى مرسى نائب مدير إدارة مرور قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وحمدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وأحمد أبوالمجد مدير عام إدارة الشئون القانونية وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمدن ونوابهم.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أنه تم الإنتهاء من تحديد ساحات وأماكن الإنتظار في ٦ مدن هي (قوص - نقادة - قنا - دشنا - نجع حمادى - أبوتشت)، مؤكدا أنه تم تحديد ساحات الانتظار بحيث لا تعطل الحركة المرورية في الشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة، موجها بسرعة إعداد كراسة الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الساحات فى كل مدينة حسب مساحة المكان والموقع الجغرافي، ووضع المستوى الاقتصادي للموقع في الاعتبار.

وشدد الطيبي على ضرورة تحديد الأوقات المقرر فيها انتظار المركبات والسيارات بمختلف أنواعها بالشوارع والميادين المقام بها ساحات الانتظار، مشيرًا إلى أن الهدف من تحديد ساحات لانتظار السيارات هو تحقيق السيولة المرورية فى الشوارع وكذلك تعظيم الإستفادة من الموارد المحلية، موجها بتشكيل لجنة لتلقي طلبات الراغبين في مزاولة نشاط الساحات لانتظار المركبات، ووضع الشروط الخاصة بمزاولي هذا النشاط والتي تم تحديدها من قبل، وهي "إجادة القراءة والكتابة، وألا يقل السن عن 21 عامًا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، والحصول على شهادة صحية بخلوه من الأمراض، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبه جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات "، مشيرًا إلى صلاحية اللجنة في البت في طلبات الراغبين فى استغلال الساحات بالموافقة أو عدمها.