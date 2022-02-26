محللون: تراجع زخم ووتيرة العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن محللين إن هناط تباطؤ كبير في الهجوم الروسي على أوكرانيا وتحديدا العمليات العسكرية بعد البداية العنيفة والقوية من جانب القوات الروسية.

ووفقا للصحيفة: فإنه في اليوم الأول من غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، اتبع جنرالاته وقواته استراتيجية نموذجية لغزو الأراضي، حيث هاجموا المنشآت العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي في البلاد بالصواريخ التي انطلقت من الجو والبحر والأرض، سعيًا للسيطرة على الأجواء، وأسرعوا بالقوات إلى كييف، العاصمة ، بهدف قطع رأس حكومة الرئيس المنتخب ديمقراطياً."فولوديمير زيلينسكي"، ولكن بعد ذلك ، تباطأت الأمور.

تراجع وتيرة وقوة العمليات العسكرية الروسية

يقول مسؤولون ومحللون في البنتاجون وبريطانيون كبار إن القوات الروسية فقدت بعض الزخم في غضون يوم واحد من دخولها أوكرانيا ، حيث شن المقاتلون الأوكرانيون مقاومة.

وصرح مسؤول كبير بوزارة الدفاع للصحفيين في البنتاجون يوم الجمعة لم تتمكن روسيا من تحقيق تفوق جوي على أوكرانيا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأوكرانيين يستخدمون أنظمة متنقلة وجزئيًا لأن الصواريخ الروسية أصابت مواقع دفاع جوي قديمة ، مما قد يظهر خللاً في المخابرات الروسي،. وقالوا: إن أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأوكرانية تدهورت ، لكن سلاح الجو الأوكراني ما زال يحلق بالطائرات ويمنع الوصول الجوي إلى روسيا.

بالإضافة إلى ذلك ، قال مسؤولون إن روسيا كانت تجري معظم عملياتها الأولية خلال النهار ، مما يشير إلى أن قدرتها على القتال ليلاً - وهي سمة مميزة للجيش الأمريكي - كانت أقل فعالية.

مخاوف من تكثيف الضغط الروسي

ومع ذلك، حذر مسؤولو البنتاجون من أن روسيا لم ترسل سوى ثلث القوات التي حشدتها على حدود أوكرانيا والتي يتراوح عددها بين 150 و 190 ألف جندي ، لذا يمكن لموسكو تكثيف الضغط في أي وقت، وقال مسؤولون عسكريون إن روسيا لا تزال في المراحل الأولى من عملية قد تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للسيطرة على معظم أنحاء البلاد.

خطوط الهجوم الروسية مقيدة

وقال مسؤول ثان وفقا لما نقلته الصحيفة الامريكية: إن خطوط الهجوم الروسية مقيدة ، حيث تشتبك القوات الأوكرانية بضراوة ضد الروس، وقال المسؤول إن المقاومة هي السبب في عدم عبور جميع القوات الروسية المحتشدة على الحدود. لكن المسؤول حذر من أن المزيد من تلك القوات سوف تتدفق بسرعة إلى المدن - وخاصة كييف - إذا حطمت العناصر الأمامية القوات الأوكرانية التي أعاقتها.

وقال الكولونيل المتقاعد ديفيد لابان ، 30 عامًا في سلاح مشاة البحرية: "الجزء السهل هو الهجوم بالصواريخ وضرب المطارات". "لكن السرد القائل إنهم اجتاحوا أوكرانيا سابق لأوانه للغاية. لم يتبق سوى يومين على هذا ، ويمكن أن يستمر لفترة طويلة".