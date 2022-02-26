التحريات: لا شبهة جنائية فى حريق بقطعة أرض فى أبوالنمرس

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بقطعة أرض تحتوي على أقفاص جريد بإحدى قرى أبوالنمرس، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق دون إصابات.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بقطعة أرض بإحدى قرى أبوالنمرس، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وتبين من خلال المعاينة أن النيران اشتعلت بأقفاص جريد، وتمت السيطرة عليها دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.