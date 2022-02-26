رئيس جامعة بني سويف: نخطو خطوات جادة نحو دعم الباحثين.. وشاركنا بقوافل مجانية في مبادرة «حياة كريمة» (حوار)

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن المرأة لها دعم كبير داخل الجامعة منذ تولي الرئيس السيسي سُدة الحكم، فلدينا 304 قيادات نسائية داخل الحرم الجامعي ونعمل على دعمهم وتمكينهم لتولي تلك المناصب، لافتًا إلى تخصيص 42 فدانًا لإنشاء جامعة أهلية بمجمع 330 فدانًا بشرق النيل.

أضاف منصور، خلال حواره مع "الدستور" أن الجامعة شاركت بقوافل طبية وبيطرية وتوعوية للقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) داخل المحافظة وأننا لا ندخر جهدًا في دعم المجتمع السويفي بكل ما يحتاجه وإلى نص الحوار.

** بداية.. ماذا قدمت جامعة بنى سويف في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؟

- الجامعة بالفعل شاركت بقوافل طبية وبيطرية وتوعوية في العديد من قرى مبادرة “حياة كريمة” بمركزي ببا وناصر بمشاركة العشرات من كليات الجامعة، بالتعاون مع مديرية الصحة حيث ضمت تلك القوافل أعضاء هيئة التدريس، مثمنًا دور المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تهدف إلى تطوير الريف المصري والتخفيف عن كاهل المواطنين بالقري الأكثر فقرًا من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية لتحسين الظروف المعيشية، والقيام بإجراء عمليات مجانية داخل المركز التخصصي والمستشفى الجامعي، وإطلاق مبادرة "كلنا ايد واحدة" لتوزيع الشنط المدرسية على طلاب المدارس بعدد من قري المبادرة أيضًا، وذلك من دور الجامعة في تقديم أوجه الدعم داخل المحافظة، وأننا لا ندخر جهدًا في دعم المجتمع السويفى بكل ما يحتاجه.

** وماذا عن دعم جامعة بني سويف للمرأة في عهد الرئيس السيسي؟

- المرأة لها دعم كبير داخل الجامعة منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، فلدينا 304 قيادات نسائية داخل الحَرَم من بينهم نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و5 عميدات و46 يشغلن منصب وكيل كلية، و78 يشغلن منصب رئيس قسم و22 مدير وحدة ذات طابع خاص، و10 سيدات مديري برامج خاصة، و13 سيدة منصب مدير كلية، حيث قامت الجامعة منذ أيام بتكليف 24 قيادة نسائية للقيام بعمل مديري كليات ووحدات ذات طابع خاص و مساعدي مدير.

كما تعمل الجامعة على دعم المرأة وتمكنيها لتولي المناصب القيادية انطلاقًا من رؤية الدولة ودعم القيادة السياسية لهن بتولي وتمكين المرأة للمناصب القيادية وأن اختيار الكوادر القيادية النسائية داخل الجامعة يأتي ضمن عدد من المعايير تم وضعها من بينها الكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة ومواجهة التحديات، واجتياز الدورات التدريبية المؤهلة للقيادة التي أثبتت فيها المرأة نجاحاً ملحوظا، وحصول العديد منهن على درجات الماجستير والدكتوراه، وأن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم للمرأة داخل الجامعة.

** كيف استعدت الجامعة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني؟

- لا مجال لدينا للراحة، حيث وضعنا خطة لاستقبال للفصل الدراسي الثاني بمراجعة وصيانة المدرجات والقاعات الدراسية داخل الكليات والمعاهد وتوفير كل ما يلزم لخدمة العملية التعليمية حيث نعمل دائمًا على راحة أبنائنا الطلاب وتذليل أى عقبات قد تواجههم، إضافة إلى صيانة المدن الجامعية وتعقيم غرف الطلاب وجميع المباني حرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا.

** ماذا عن دور قسم الهندسة الكهربية بعد افتتاحه لخدمة الطلاب؟

- الجامعة تعمل دائمًا على تلبيه رغبة أبنائها الطلاب، فقد افتتحنا قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة في تخصصي هندسة "الالكترونيات، الاتصالات، والقوى والآلات الكهربية" بنظام الفصلين الدراسيين حيث يحتوي القسم الجديد على معامل نظم القوي الكهربائية، والتركيبات الكهربائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والآلات والمحولات الكهربائية، والأساسيات الكهربائية، والأنظمة المدمجة، بتكلفة 6 مليون جنيه لتخريج مهندسين ذوي قدرات عالية في مجالات الهندسة الكهربية.

وتعد محافظة بنى سويف من المحافظات الواعدة في مجال الصناعة حيث يوجد بها العديد من المناطق الصناعية المميزة والمصانع العالمية باستثمارات تتواكب مع خطة الدولة نحو التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030 وأن الجامعة حريصة على تلبيه سوق العمل داخل المحافظة بتوفير التخصصات، إضافة إلى افتتاح أقسام جديدة بالعديد من كليات الجامعة والتي تتوافق الدراسة مع التقدم التكنولوجي، وتطوير الأقسام الأخرى بإدخال عدد من الأساليب التعليمية والتقنية الحديثة.

** ماذا عن دعم جامعة بنى سويف للباحثين والعلماء وإدراجهم ضمن أفضل علماء العالم؟

الجامعة تخطو خطوات جادة في دعم الباحثين من خلال عقد بروتوكولات محلية واقليمية وعالميا واتاحة الشراكة لعقد ورش العمل ودعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات حيث حصل 8 علماء من أبناء الجامعة على 8 مراكز في 7 مجالات علمية طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2020 التي تتضمن أعلى 2% من العلماء في العالم من مختلف المجالات، وإدراج 17 باحثا من الجامعة ضمن قائمة أفضل 2 % من العلماء في ذات الدراسة لعام 2021 والذى يتحقق على عدد من المؤشرات التي يتم وضعها.

كما فاز الدكتور عصام ضيف المدرس المساعد بقسم علوم وتكنولوجيا النانو بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية علي مستوي استراليا ونيوزيلندا لعام 2021 بعد إعلان المعهد الملكي الاسترالي للكيمياء، ولا بد أن نشيد بالإنجازات التي تحققها الجامعة وتقدمها بالتصنيفات الدولية، الذي يظهر مدى الجهد المبذول في مجال الارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة من حيث زيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجالات الدولية.

** وماذا عن دور الأطقم الطبية داخل المستشفى الجامعي في تخفيف آلام المواطنين؟

- لا بد بأن نشيد بالدور الكبير الذى تقوم به الأطقم الطبية والتمريضية بمستشفيات جامعة بنى سويف لتقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين المترددين على المستشفى من المحافظة والمحافظات المجاورة حيث قام فريق من قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب، بالتعاون مع وحدة علاج الألم باستخدام جهاز التردد الحراري لإزالة آلام مبرحة بوجه مريضة دون تدخل جراحي، وإزالة الألم بنجاح خلال 20 دقيقة.

حيث تم إزالة آلام عن طريق المخدر الموضعي ثم توجه الموجات الترددية من خلال إبرة رفيعة إلى مكان العصب المسبب للألم بدقة وأمان، وخرجت بعدها المريضة بصحة جيدة لتضاف تلك العمليات إلى قوائم العمليات المتميزة التي تم إجراؤها داخل المستشفى الجامعي، ونسعي جاهدين لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية والانتهاء من قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية متميزة ولرفع المعاناة عن المرضى، ونحرص دائماً على تطوير وإضافة وحدات جديدة داخل المستشفى.

** بات حلم تدشين الجامعة الأهلية الجديدة أملاً للكثيرين.. ماذا عن هذا المشروع الحيوي الذي يخدم قطاع كبير من مواطني المحافظة؟

- قمنا بتخصيص 42 فداناً لإنشاء الجامعة الأهلية الجديدة بمجمع 330 فدان بشرق النيل حيث تتضمن المرحلة الأولي من الجامعة إنشاء كليات الطب البشري، والإعلام الرقمي وفنون الاتصال، واللغات والعلوم الإنسانية، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلاج الطبيعي، وتنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي والعلوم الإدارية الرقمية، وإنشاء مراكز بحثية متطورة.

أحرص دائمًا على متابعة سير العمل لمعدلات التنفيذ في العمليات الإنشائية وانجاز جميع الأعمال بكفاءة وجودة عالية وضرورة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية طبقاً للبرنامج الزمني المحدد، مثمنًا دور الدولة في بناء تلك الجامعات وإيمانها بأهمية التعليم بالأساليب الحديثة والمتطورة ودوره المهم في النهوض بالمجتمعات والتأهب لتحديات المستقبل وفي ضوء العمل برؤية الجمهورية الجديدة، وهو ما يعكس توجه الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي نحو تنمية شاملة ومستدامة في جميع القطاعات، وأعبر عن سعادتي بان تكون بني سويف من المحافظات التي حظيت بتلك الفرصة المميزة.

** أخيرًا.. ماذا عن دعم الجامعة للطلاب المتميزين وغير القادرين؟

- نحرص على تقديم جميع أشكال الدعم لأبنائنا الطلاب داخل الجامعة، حيث نعمل على دعم الطلاب من أوائل الدفعات تشجيعًا لهم على الاستمرار والتميز في التحصيل العلمي وبذل المزيد من الجهود، ودعم وتحفيز الطلاب المتفوقين من أوائل الدفعات بالشعب والبرامج الجديدة وتكريمهم بحوافز أدبية ومادية، ودعم الطلاب غير القادرين بسداد المصروفات ومراعاة الجانب الإنساني والوقوف معهم خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة المختلفة، كما ندعم الطلاب من ذوى الاحتياجات بتوفير احتياجاتهم كافة، كما نحرص على دعم الطلاب المتميزين الذين يمتلكون مواهب وقدرات هائلة والحاصلين على المراكز المتقدمة التي يحققونها علي مختلف الأصعدة المحلية والدولية، ما يعد تتويجاً للجهود التي تبذلها الجامعة من أجل هؤلاء الطلاب.