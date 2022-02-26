السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة متهم بـ«أحداث عنف المطرية» اليوم

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية".

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

 

المستشار محمد حماد محاكمة متهم أحداث المطرية محكمة جنايات القاهرة محاكم طرة

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