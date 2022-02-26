فى 20 محافظة.. تأهيل وتبطين 6.14 كيلو متر من الترع المتعبة

تستمر قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، فى تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، حققت عدة مكاسب للمزارعين والمواطنين المقيمين في المناطق التى تتم بها الأعمال، مشيراً إلى اسهامها في تحسين شبكة الترع، وزيادة القيمة السوقية للأراضى الزراعية بعد إنهاء تأهيلها وتبطينها.

كما أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ “الدستور”، أنه تم تنفيذ ٦.١٤ كيلو متر جديدة ليصبح إجمالى المنفذ، اليوم السبت، ٤٤٣٨.٧٣ كيلو متر فى عشرين محافظة، لافتاً إلى أهمية المشروع القومي فى زيادة عرض جسور الترع وحمايتها من التعديات ومصادر التلوث والقاء الحيوانات النافقة والقمامة، مما يسمح بتسهيل مرور المياه خلال فترات رى المحاصيل.

زيادة عرض الطرق وزراعة بعض أنواع الأشجار

كذلك أشار غانم إلى أن أعمال التأهيل والتبطين في زيادة المساحات المجاورة للترع، والتى يمكن استغلالها في زيادة عرض الطرق وزراعة بعض أنواع الأشجار لتحسين البيئة المحيطة والحد من مصادر التلوث، إضافة إلى رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل الجديدة التى تساهم أيضا في الحد من الهجرة غير الشرعية، خاصة أن المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للشباب.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن أعمال التأهيل والتبطين تساهم فى متابعة منظومة الري للأراضي، وسهولة تحريك المعدات اللازمة لأعمال الصيانة الدورية والتطهير، وأيضًا الآلات والمعدات الزراعية للفلاحين.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه في عشرين محافظة.