هنغاريا تدخل على خط الوساطة بين روسيا وأوكرانيا فى بودابست

عرضت هنغاريا استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في بودابست، حيث قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إنه اتصل بنظيره الروسي سيرجي لافروف وبمدير إدارة الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك.

وأوضح في فيديو عبر "فيسبوك": "اقترحت عليهما إجراء محادثات في بودابست. (إنه) مكان آمن" للوفدين، مضيفًا "شكرا لي العرض وقالا إنهما سيدرسانه".

وتابع: "نأمل في التوصل الى اتفاق لبدء المحادثات خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة".

وشهدت هنغاريا، عضو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تقاربًا في علاقاتها مع موسكو في السنوات الأخيرة في ظل حكومة فيكتور أوربان، ورغم هذا التقارب دان أوربان، الخميس، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت روسيا أعلنت أمس استعدادها لعقد اجتماع مع وفد أوكراني في العاصمة البيلاروسية مينسك.

ووافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق مفاوضات حول وقف إطلاق النار وإحلال السلام.

في وقت لاحق، أكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا أبلغت أوكرانيا بموافقتها على المفاوضات، مشيرًا إلى أن كييف قطعت الاتصال بعد إبلاغها بالموافقة وردها باختيار وارسو بدلًا عن مينسك.

وأطلق الجيش الروسي ،الخميس، عملية عسكرية خاصة بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وعلى صعيد آخر، أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسومًا أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في بلاده.

ونشر الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المرسوم الذي جاء فيه "إعلان التعبئة العامة".

وبحسب المرسوم، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب "العدوان العسكري الروسي ضد أوكرانيا وضمان الدفاع عن الدولة، والحفاظ على الاستعداد القتالي والتعبئة للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الرديفة".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الخميس فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.

وفي سياق متصل، أفادت منظمة الأمم المتحدة، بأن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

وقالت شابيا مانتو، متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية لوكالة "فرانس برس": "نعتقد أن نحو مئة ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والنزوح داخل البلاد، وأن آلافًا عدة عبروا الحدود الدولية".

ودعت كييف، الخميس، مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة مناقشة عاجلة لبحث وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا "بعد العدوان الروسي"، فجر الخميس.

جاء ذلك في رسالة بعثتها السفيرة الأوكرانية يفجينيا فيليبينكو، عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس المجلس، الأرجنتيني فيديريكو فيليجاس، تطلب منه فيها أن يعقد المجلس "مناقشة عاجلة في أسرع وقت ممكن" خلال دورته المقبلة التي تنطلق الأسبوع المقبل في جنيف.