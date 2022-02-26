ورشة دمج وتدريبات غناء والشباب أمل مصر الحديثة بمركز طلعت حرب الثقافي

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بمقره الكائن بحي السيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية. حيث تبدأ هذه الفعاليات في الثانية عشر ظهرا اليوم السبت، وورشة تعبير فني حر إشراف سيليفيا جوزيف، يعقبها في الواحدة ظهرا ورشة دمج وتدريبات غناء لفريق كورال طلعت حرب من ذوي الهمم، وفي الثالثة عصرا تقام مسابقة وورشة فنية بعنوان "إقرا وشكل علي الناصية" .

وبمناسبة اليوم العالمي للشباب تقام بالمركز في السادسة مساء نفس اليوم، أمسية جديدة من أمسيات صالون ذاكرة الوطن، ويحمل هذا الشهر عنوان "الشباب أمل مصر الحديثة" .

يدير الصالون الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الشافعي، ويستضيف مجموعة من الشباب الفاعل في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية منهم من شارك بمنتدى الشباب الأخير في شرم الشيخ، ويناقش الصالون كيفية مساهمة الشباب في تقديم الحلول والأفكار المبتكرة لكثير من مشاكل المجتمع منهم: بسنت عثمان، نهى فؤاد، دكتور وائل الشريف، إنجي الحسيني، دكتورة ريم قطان.

ومركز طلعت حرب الثقافي، مركز ثقافي متكامل، استطاع أن يصبح مركزللإشعاع الثقافي والفني بمنطقة زينهم والسيدة زينب، حيث ساهم بدور فعال فى التنمية الحضارية والبشرية لسكان هذه المنطقة الشعبية والحيوية التي شهدت تطويرًا معماريًا كبيرًا واستطاع المركز أن يحدث نقلة توعية في سلوكيات المجتمع المحيط به أن يخلق حوارًا خلاقًا بينه وبين أهالي المنطقة.

وكشف عن العديد من المواهب الشابة ووضعها على أول طريق الإبداع والتميز من خلال قاعاته المختلفة يحتوي المركز على: قاعة إطلاع للإطفال - قاعة إطلاع للكبار- وممارسة الهوايات المختلفة - قاعة الكتاب الإلكتروني والانترنت - قاعة ندوات- وعروض سينما - فصل تعليمى - قاعة لتعليم الحاسب الآلي.

ــ بدء الدراسة بمدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي

في سياق متصل، تبدأ الدراسة للدفعة الأولي من مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بعد غد الأثنين، بمركز ابداع بيت السحيمي بشارع المعز.

وكانت وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الصندوق قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي عن تدشين مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي ضمن خطط صون الهوية من خلال دعم أحد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي، بهدف خلق أجيال جديدة من فنانى هذا المجال الذي كان له أثر كبير على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهه البدائل الإلكترونية بالاضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب وكذلك تشجيع الاجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة، وخاصة بعد نجاح الدول العربية في تسجيل هذا الفن العريق علي قائمة التراث العالمي الثقافي غير المادي باليونسكو.

تمت الاختبارات علي مرحلتين والتي تقدم لها 650 دارس: المرحلة الأولي تضمنت اختبارات تحريرية، أعقبها المرحلة الثانية وتضمنت مقابلة شخصية مع المتقدمين، حيث تم قبول 34 دارسا ودارسة بالمدرسة

الجدير بالذكر أن الدراسة بالمدرسة مجانية لمدة عامين، حيث يتم خلالها تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل، الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، الاجازة، الزخرفة، الفارسي، الرقعة، الكوفي، وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي .

كما يقوم قطاع الصندوق وبالتعاون مع مكتبات مصر العامة بالإعداد لتدشين فروع لمدرسة خضير البورسعيدي في عدد من المحافظات تبدأ بمكتبة مصر العامة ببورسعيد ، مكتبة مصر العامة بالمنيا .