السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. الفائزون فى انتخابات مجلس نقابة المهندسين بدمياط

انتخابات مجلس نقابة
انتخابات مجلس نقابة المهندسين بدمياط

أسفر فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة دمياط، الجمعة، عن إعادة على مقعد نقيب المهندسين بين كلا من المهندس شريف كامل والمهندس عوض محمد عوض.

وكان يتنافس ٧ مرشحين على مقعد نقيب المهندسين بمحافظة دمياط، وكان إجمالي الحضور ١٨٦٥ صوتًا، حصل منهم المهندس عوض محمد عوض على ٥٣٤ صوتًا، بينما حصل المهندس شريف كامل على ٧١٤ صوتًا.

كما أسفرت نتائج الفرز عن فوز المهندس أحمد غانم، والمهندس أسعد شاكر على مقاعد كهرباء، والمهندس طارق رمضان على مقعد ميكانيكا، والمهندس إبراهيم القط، والمهندس محمد موافي، والمهندسة آية أبو العز على مقاعد قسم مدني، وفاز  إياد الشيحة بمقعد قسم الشعب.

إقليم محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط

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