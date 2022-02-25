برلمانية: الدولة تمتلك خطة محكمة للقضاء على معوقات التنمية المستدامة

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالطفرة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي فيما يخص مشاريع البنية التحتية حيث وصفت أعمال الإنشاء بأنها نقلة نوعية للدولة، تعليقا على مشروع إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط أطراف القاهرة.

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان لها، أنه في ظل تخبط الأوضاع في معظم الدول تسعي الدولة المصرية جاهدة لتعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار علي كافة المستويات داخل الدولة وخارجها، مشددة على أن مصر قادرة على استغلال الفرصة بشكل إيجابي بمشاركتها البناءة في تحقيق أهداف التنمية والسلام علي المستوي العالمي مما يعزز علاقتها بالدول.

وأضافت، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا فيما يتعلق بالانجازات التي حققتها الدولة تثبت أن الرئيس يعي جيدا أين تتواجد نقاط الضعف التي تعرقل الطريق لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية، وبالتالي سيتم التعامل معها وتلافي أوجه القصور لتنطلق الاستراتيجية التي أقرتها القيادة السياسية، لتحقيق التنمية المستدامة في شتى المواقع بالدولة.

وألمحت محروس، إلى أن أجهزة الدولة تضع خطة محكمة لتخطي هذه المعوقات وذلك بدليل المشاريع الجديدة التي تظهر يوميا إلى النور بجانب المبادرات التي يتم إطلاقها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن هذا التناغم يحقق الاستقرار ويساعد على إنجاز أكبر قدر من المشاريع ويجعلنا نرى ملامح الجمهورية الجديدة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد صباح اليوم، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق واحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.