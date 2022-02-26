لأول مرة بمصر.. أنشطة فنية وثقافية في محطات المترو يوم 28 فبراير

أعلن الفنان التشكيلي أشرف رضا تنظيم شركة المترو «RATP» والهيئة القومية للأنفاق بمشاركة مؤسسة «أراك» للفنون والثقافة أول أنشطة فنية وثقافية في المحطات لأول مرة بمصر ابتداءاً من يوم الإثنين ٢٨ فبراير من ١١ صباحاً حتى ٦ مساءً.

وقال «رضا» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «هنبدأ الشهر دا من محطة هليوبوليس بمصر الجديدة ( الخط الثالث / الأخضر )، ثلاثية هليوبوليس ٣ جداريات حيرسمها ٣ فنانين تشكيليين، وسط الجمهور … سامح إسماعيل فن إسلامي وخط عربي، علاء عوض فن مصرى قديم، مينا ميلاد فن قبطى، حنجمل بيهم المحطة، ناس من هليوبوليس معرض بورتريهات للجمهور واسكتشات حيرسمها شباب الفنانين وسط الناس، مع الفنان مراد درويش ... علشان نأسس معارض فنية في المحطة، منتظرين نشوف تفاعل جمهور المترو، وجمهور مصر الجديدة مع الفن والفنانين».

وأشرف رضا حاصل على دكتوراة في الفلسفة بالفنون الجميلة، وشغل منصب رئيس قطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة المصرية عام 2011، والمستشار الثقافي المصري في إيطاليا عام 2008، وتولى عدة مناصب في كلية الفنون الجميلة، منها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأستاذ العمارة الداخلية، وأستاذ مساعد.

شارك في العديد من المعارض الفنية، كما صمم العديد من الشعارات والعلامات التجارية والملصقات والكتيبات السياحية والفندقية والميداليات وشعارات المؤتمرات الدولية والقومية، وأخرج وأنتج عدة أفلام تسجيلية وإعلانات صحفية وتليفزيونية.