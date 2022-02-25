الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبدالغفار» يستقبل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

الاكاديمية البحرية
الاكاديمية البحرية

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والوفد المرافق له، واصطحبهم في جولة ميدانية بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير في الإسكندرية.

واستمع" الجمل" خلال الزيارة إلى عرض تعريفي عن المقر الرئيسي للأكاديمية والبنية التحتية التي تمتلكها والتي تعتبر من أقوى البنى التعليمية في الوطن العربي، حيث أكد «عبد الغفار»، أن الأكاديمية توفر أحدث النظم العلمية والوسائل التكنولوجية واستقطاب أفضل الكوادر التعليمية،  لتأهيل خريجاتها وإعدادهم للقيام بأدوار مهمة تجاه مجتمعاتهم في المستقبل.

من جانبه أشاد المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإمكانيات وقدرات الأكاديمية كمؤسسة تعليمية وبيت خبرة عربي، وقال: "تشرفت بزيارة هذا الصرح العلمي العظيم، وما يمتلكه من آليات وكوادر بشرية تثرى التكنولوجيا في مصرنا الحبيبة".

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