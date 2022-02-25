السيطرة على حريق هائل بأسطح 5 عمارات سكنية و6 أكشاك بأسوان

نشب حريق هائل أعلى أسطح 5 عمارات سكنية و 6 أكشاك بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، دون وجود أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء لمكان الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده.

ومن جانبه؛ تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة حالياً من كافة الأجهزة المعنية للقيام بعمليات الإطفاء لاحتواء تداعيات الحريق الذى نشب فوق أسطح 5 عمارات سكنية و 6 أكشاك بمدينة كوم أمبو دون وجود أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وأعطى المحافظ توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى بالاستعانة الفورية بكافة قوات الحماية المدنية المتوفرة بالمدينة ، وأيضاً المدن المجاورة ، وكذا بإمكانيات مصانع سكر كوم أمبو.

وكلف محافظ أسوان مدير عام الإسعاف بسرعة توجيه سيارات فرق الانتشار السريع من النقاط القريبة من موقع الحريق ، ودعمها بسيارات إضافية للتعامل مع أى حالات.

كما وجه اللواء أشرف عطية بقيام العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد بالإشراف الميدانى على عمليات احتواء الحريق الذى تبين أنه جاء نتيجة صدور بعض شظايا الألعاب النارية من أحد الأكشاك مما أدى لنشوبها فى باقى الأكشاك المجاورة وعلى أسطح العمارات السكنية، وتم التعامل الفورى معها والسيطرة عليها وإخمادها بمعرفة قوات الحماية المدنية.