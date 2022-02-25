إعادة على مقعد نقيب المهندسين في دمياط بعد انتهاء الفرز

أسفر فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين في محافظة دمياط الجمعة، عن إعادة على مقعد نقيب المهندسين في محافظة دمياط بين كلا من المهندس شريف كامل والمهندس عوض محمد عوض، حيث كان يتنافس ٧ مرشحين على مقعد نقيب المهندسين في محافظة دمياط، وكان إجمالي الحضور ١٨٦٥ صوت حصل منهم المهندس عوض محمد عوض علي ٥٣٤ صوت بينما حصل المهندس شريف كامل على ٧١٤ صوت .

وتجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، اليوم الجمعة 25 فبراير 2022، ويوم الجمعة 4 مارس 2022 سيتم إجراء انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

وتجرى اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في محافظة دمياط، حيث يتنافس على مقعد النقيب بدمياط كلاً من: شريف كامل، يوسف العاصي، محمد خشبة، كامل السعداوى، عوض محمد عوض، رضا داود، على عبد اللطيف.

ويتنافس 44 مرشحاً على مقعد العضوية مقسمين إلي أربع شعب وهى :"شعبة هندسة مدنية 20 مرشحا، شعبة هندسة كهرباء 11 مرشحاً وشعبة هندسة ميكانيكا 6 مرشحين، وشعبة (كيمياء ونووية – غزل ونسيج – تعدين وبترول) 7 مرشحين، وتتنافس 5 قوائم، على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في محافظة دمياط.

ويتنافس 44 مرشحاً على مقعد العضوية مقسمين إلي أربع شعب وهى :"شعبة هندسة مدنية 20 مرشحا، شعبة هندسة كهرباء 11 مرشحاً وشعبة هندسة ميكانيكا 6 مرشحين.