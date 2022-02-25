الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدقهلية تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو تحت 12 سنة

الدقهلية تحصد المركز
الدقهلية تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو

فاز اليوم الجمعة اللاعب سعد محمد سعد مواليد ٢٠١١ لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي بالدقهلية مرحلة الناشئين على "المركز الأول" و"الميدالية الذهبية " ببطولة الجمهورية تحت ١٢ سنة وزن ٣٣ ك والتى أقيمت بإستاد القاهرة الرياضي في إطار منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية .

وتفوق اللاعب سعد محمد سعد في لقاءات اليوم، ونجح في حصد المركز الأول والتتويج بالميدالية الذهبية ، في إنجاز كبير استحق من خلاله تحية كل الحضور .

وقدم اللاعب سعد محمد سعد مستوى رائع للغاية أهله للفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية ، ويحلم  سعد محمد سعد بالحصول على ميدالية أولمبية لمصر عندما يكبر، حيث يمني النفس بأن يكون بطلا في لعبة الجودو ، وأن يضيف ميدالية أولمبية لمصر في تلك اللعبة .

ومن جانبه أشاد المدرب الفنى المحمدى إبراهيم مدرب سعد بقدرات اللاعب، موجها الشكر إلى مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بالدقهلية بقيادة علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على دعمها ، وللدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية للاعب سعد محمد سعد خلال الفترة الماضية، وتأهيله للفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية ، مشددا على أنه من المواهب المبشرة للغاية في لعبة الجودو .

الجمعة اللاعب المشروع القومي البطل الأوليمبي الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

بوتين يدعو الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة

استمرار الطقس المتقلب وهطول الأمطار على عروس البحر المتوسط

«على حد السكين».. كيف تتعامل إسرائيل مع الحرب فى أوكرانيا؟

روسيا: لم نقصف كييف.. والدفاع الجوى الأوكرانى أسقط طائرة بالخطأ

محمد الباز ناعيًا محمود الكردوسى: «كان يمسك على جمر الوطن»

«إحنا عملنا كدا ليه؟».. الرئيس السيسى يوضح سبب إنشاء المحاور (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

أوكرانيا تطلب وساطة إسرائيل لوقف الحرب مع روسيا

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال

الكنيست الإسرائيلى يبحث الاستعدادات لاستيعاب المهاجرين من أوكرانيا