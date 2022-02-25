الدقهلية تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو تحت 12 سنة
فاز اليوم الجمعة اللاعب سعد محمد سعد مواليد ٢٠١١ لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي بالدقهلية مرحلة الناشئين على "المركز الأول" و"الميدالية الذهبية " ببطولة الجمهورية تحت ١٢ سنة وزن ٣٣ ك والتى أقيمت بإستاد القاهرة الرياضي في إطار منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية .
وتفوق اللاعب سعد محمد سعد في لقاءات اليوم، ونجح في حصد المركز الأول والتتويج بالميدالية الذهبية ، في إنجاز كبير استحق من خلاله تحية كل الحضور .
وقدم اللاعب سعد محمد سعد مستوى رائع للغاية أهله للفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية ، ويحلم سعد محمد سعد بالحصول على ميدالية أولمبية لمصر عندما يكبر، حيث يمني النفس بأن يكون بطلا في لعبة الجودو ، وأن يضيف ميدالية أولمبية لمصر في تلك اللعبة .
ومن جانبه أشاد المدرب الفنى المحمدى إبراهيم مدرب سعد بقدرات اللاعب، موجها الشكر إلى مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بالدقهلية بقيادة علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على دعمها ، وللدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية للاعب سعد محمد سعد خلال الفترة الماضية، وتأهيله للفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية ، مشددا على أنه من المواهب المبشرة للغاية في لعبة الجودو .