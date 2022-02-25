برلمانية: مؤتمر رواد الأعمال القانونية استهدف فتح مناقشات حول «التنمية المستدامة»

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن انعقاد المؤتمر الدولي الخامس لرواد الأعمال القانونية الذي عقده المركز الدولي الخليجي برئاسة المستشار محمد الذوادي تحت عنوان"القانون والتنمية المستدامة رؤي عربية 2030"، وبمشاركة عادل عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربي، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" وبعض الشخصيات الدولية في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة نحو تحقيق المفهوم الصحيح للتنمية المستدامة والاستعداد الكامل نحو التحول لمجتمع جديد قائم على الأسس السليمة التي تساهم في دعم المجتمعات، نحو تنفيذ أهداف تلك التنمية لاسيما على المدى طويل الأجل.

وأكدت «رمزي»، خلال مشاركتها بالمؤتمر، أن فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لرواد الأعمال القانونية استهدف عرض العديد من القضايا ذو الارتباط الوثيق بمفهوم التنمية المستدامة بما في ذلك المحاور المتعلقة به كتعزيز حقوق الإنسان بالدول العربية في إطار المؤشرات العالمية، وكذلك مناقشة أبعاد التنمية المستدامة ومجالاتها وكيفية تطبيقها على أرض الواقع في ظل الاهتمام الموصول من قبل القيادة السياسية نحو تعزيز كل فرص تحقيق هذه التنمية من تقديم دعم للشباب في إنشاء وتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفتت، أن المؤتمر حرص على فتح باب موسع من المناقشات والحوارات مع شخصيات عربية عديدة، بحثت من خلاله المعوقات الرئيسية للتنمية التي تمثل مؤشرا خطيرا في تحقيقها، وسبل مواجهتها، وكذلك التنظيم القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تلك الأهداف.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن منظمات المجتمع المدني عليها دور ومسئولية اجتماعية كبيرة في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة والعمل على تسهيل وحل عقباتها أمام الشباب من أجل استكمال دفع عجلة الإنتاج مما سينعكس هذا على سرعة الخطوات التنموية التي تقوم بها الدولة.