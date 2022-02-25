الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «السياحة والآثار» اليوم.. سباق بـ«سقارة» وفعاليات لنشر الوعي

فعاليات قصر البارون
فعاليات قصر البارون

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، إقامة عدد من الفعاليات الأثرية التي تهدف إلى الترويج والجذب السياحي للسياحة الثقافية، وكذا نشر الوعي الأثري بين المواطنين، نرصدها في التقرير التالي:

شارك نحو 1000 متسابق من 30 دولة في مسافة 5 كيلومتر بسباق سقارة، بالإضافة إلى سباق لـ50 طفلا لمسافة 1 كيلومتر.

ويتميز سباق سقارة بطرق ممهدة تم تخصيصها بالكامل للمشاركين أثناء السباق، ما يتماشى مع المعايير الدولية.

كما أعلنت إدارة مشروع المتحف المصري الكبير تعاونها مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء على اعتماد كافة مباني مشروع المتحف كمباني خضراء يتوافر بها الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والثقافية، ليصبح بذلك أول متحف في مصر يتم اعتماده كمبنى أخضر.

يأتى ذلك فى  إطار أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، واستخدام مصادر الطاقة المُتجددة بقطاعي السياحة والآثار.

https://www.dostor.org/3725713

قسم جديد بمتحف اثار النوبة لنشر الوعى الاثرى 

أعلنت وزارة السياحة عن إضافة قسم التربية المتحفية بمتحف آثار النوبة بأسوان، والذي تم الانتهاء من أعمال تجهيزه بالتعاون مع مكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة.

ويهدف دور التربية المتحفية في نشر الوعي الأثري بالمجتمع، وإشراك مختلف فئاته بما يقدمه من أنشطة مختلفة ومتنوعة من  إقامة المعارض والورش للطلبة وتنظيم المحاضرات والندوات، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التراث.

وتم عرض مجموعة من العروض الفنية المقدمة من أطفال محافظة أسوان بمناسبة الافتتاح.

https://www.dostor.org/3725810

مصر الجديدة تحتفل بعيد الحب

كما تم افتتاح معرضا فنيا بقصر البارون إمبان بمصر الجديدة، تحت عنوان "في حب مصر الجديدة"،  ضمن احتفالات المتاحف المصرية بعيد الحب العالمي والذي يحتفل به في الرابع عشر من نوفمبر من كل عام.

https://www.dostor.org/3725860

مصر الجديدة متحف اثار النوبة الوعى الاثرى منظمة اليونسكو المتحف المصري الكبير الجذب السياحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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