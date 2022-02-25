رئيس اللجنة القضائية لانتخابات المهندسين بالقاهرة: نسبة الحضور 1.25%

قال المستشار جمال قابيل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، إن أعداد الناخبين حتى الآن يقاربون 3 آلاف حتى الآن، من أصل 240 ألف عضو لهم حق التصويت في نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، وهو ما يعني نسبة 1.25% نسبة المشاركة.

وأوضح قابيل، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه سوف يتم الفرز في تمام السابعة مساء بعد غلق باب التصويت، مؤكدا أنه لن يتم المد خاصة في ظل الإقبال الضعيف.

وأشار: منصب النقيب يحتاج إلى 50%+1 من إجمالي عدد الأصوات المشاركة، وفي حالة لم يحسم أي من المرشحين لهذا الأمر سوف نكون أمام إعادة على منصب النقيب الفرعي، بين أعلى اثنين في الأصوات، أما مجالس الشعب ومجالس الفرعيات فسوف ينجح الحاصل على أعلى الأصوات

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين والخاصة بانتخاب رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية، وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب.

وأعلنت نقابة مهندسين القاهرة عن توفير أتوبيسات لنقل المهندسين بالمجان من أماكن عدة إلى المقر الانتخابي بقاعة المؤتمرات.

وأكد الدكتور مهندس محسن شاهين، عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، أن العملية الانتخابية تتم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها والتي ستتم اليوم، خاصة بانتخاب رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب، والمرحلة الثانية تتم يوم الجمعة 4 مارس المقبل وتخص نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا، كما تتم الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية بنفس اليوم، أما المرحلة الثالثة والأخيرة تتم يوم الجمعة 11 مارس ومخصصة للإعادة علي منصب النقيب العام.

وأضاف "شاهين" أن فعاليات العملية الانتخابية في نقابة القاهرة، ستقام في الحديقة الصينية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، فيما أعلنت اللجنة العامة مقار الانتخابات بكافة المحافظات، مشيرًا إلى أن النقابة الفرعية بالقاهرة قامت بتجهيز مقر الانتخابات على أعلى مستوى، مشددًا أن لجنة الانتخابات على مسافة واحدة من جميع المرشحين.