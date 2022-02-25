«دقلو» يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي لبحث العلاقات بين الخرطوم وموسكو

بحث الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والوفد المرافق له، مع اليكساندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في موسكو اليوم الجمعة، العلاقات الوثيقة بين السودان وروسيا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات.



وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن الجانبين أكدا ضرورة تكثيف التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وتفعيل أنشطة اللجنة الوزارية السودانية الروسية.



وأشاد الفريق أول دقلو، بمستوى العلاقات والتنسيق المتبادل في جميع المحافل الدولية، معربا عن ترحيب السودان بانعقاد الدورة السابعة للجنة الوزارية الاقتصادية السودانية الروسية المشتركة بالخرطوم، خلال النصف الأول من هذا العام لرعاية أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما فيها مجالات الكهرباء والغاز والنفط، وتكريره.



وأكد ضرورة تعجيل تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين وزارتي النفط في البلدين، والتي تشمل مجالات التدريب وبناء القدرات وقطاع الكهرباء والطاقة النووية للأغراض السلمية.



من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي اليكساندر نوفاك، أن السودان يمثل شريكا حقيقا لبلاده في جميع المجالات، مشيرا إلى مستوى التنسيق والتعاون الكبيرين بينهما.



وأكد استعداد روسيا لتفعيل جميع الاتفاقيات الاقتصادية السابقة والبدء في إرسال عدد من الشركات الروسية إلى السودان خلال شهر مارس المقبل للوقوف على الفرص المتاحة للاستثمار.