الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«دقلو» يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي لبحث العلاقات بين الخرطوم وموسكو

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بحث الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والوفد المرافق له، مع اليكساندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، في موسكو اليوم الجمعة، العلاقات الوثيقة بين السودان وروسيا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن الجانبين أكدا ضرورة تكثيف التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وتفعيل أنشطة اللجنة الوزارية السودانية الروسية.

وأشاد الفريق أول دقلو، بمستوى العلاقات والتنسيق المتبادل في جميع المحافل الدولية، معربا عن ترحيب السودان بانعقاد الدورة السابعة للجنة الوزارية الاقتصادية السودانية الروسية المشتركة بالخرطوم، خلال النصف الأول من هذا العام لرعاية أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما فيها مجالات الكهرباء والغاز والنفط، وتكريره.

وأكد ضرورة تعجيل تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين وزارتي النفط في البلدين، والتي تشمل مجالات التدريب وبناء القدرات وقطاع الكهرباء والطاقة النووية للأغراض السلمية.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي اليكساندر نوفاك، أن السودان يمثل شريكا حقيقا لبلاده في جميع المجالات، مشيرا إلى مستوى التنسيق والتعاون الكبيرين بينهما.

وأكد استعداد روسيا لتفعيل جميع الاتفاقيات الاقتصادية السابقة والبدء في إرسال عدد من الشركات الروسية إلى السودان خلال شهر مارس المقبل للوقوف على الفرص المتاحة للاستثمار.

محمد حمدان دقلو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مجلس السيادة الانتقالي موسكو العاصمة الروسية السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

بوتين يدعو الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة

روسيا: لم نقصف كييف.. والدفاع الجوى الأوكرانى أسقط طائرة بالخطأ

سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة

البديل الآمن.. كيف نجحت مصر في التخلص من العشوائيات؟

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس ودرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل

السفارة المصرية فى كييف: فتح الحدود بين أوكرانيا ورومانيا لعبور المصريين العالقين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال

الكنيست الإسرائيلى يبحث الاستعدادات لاستيعاب المهاجرين من أوكرانيا

أمريكا تطالب إسرائيل بالتصويت لإدانة روسيا فى مجلس الأمن