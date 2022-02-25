وزير الرياضة يشهد ختام مهرجان الهيئات الرياضية لقرى غرب النيل بأسوان

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، ختام مهرجان اليوم الرياضي للهيئات الرياضية بنادى أسوان الرياضى لقري غرب النيل، والذى نظمته الوزارة فى الفترة ٢١-٢٥ فبراير الجارى على هامش ختام النسخة الثالثة من الأولمبياد الحدودية.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

شارك بالمهرجان الذى نفذته الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية ١٠٤٠٠ مشارك داخل أربع قرى بواقع ٢٦٩٩ مشارك من كل قرية حيث تم تنفيذ مسابقات فى رياضات (كرة قدم - ألعاب قوي - تنس طاولة - مسابقات اللياقة البدنية - ألعاب ترويحية).

وقام وزير الشباب والرياضة بتوزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقات فى حفل ختام المهرجان الذى حضره ١٣٠٠ مشارك من أبناء قرى "غرب أسوان - غرب سهيل - بنبان- الكوبانية) فى جو ساده السرور والسعادة على وجوه كافة المشاركين.

يأتى ذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحقيق طفرة تنموية بصعيد مصر، والاهتمام بتوفير حياة كريمة لأهالي جنوب الصعيد، وفي إطار الدور المجتمعي للرياضة كإحدى القوي الناعمة التي تساهم في تحقيق الولاء والانتماء للوطن.

كما التقى الدكتور أشرف صبحى مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى؛ للتعرف على أبرز ملفات النادى المتعلقة بالخدمات والأنشطة المُقدمة للأعضاء، ورؤية مجلس الإدارة فيما هو قادم بشأن تعزيز الموارد المالية الذاتية وتكثيف المشروعات خدمةً للأعضاء.

وفي سياق تواصل البرامج والمشروعات المنفذة بأسوان ضمن ختام النسخة الثالثة للأولمبياد الحدودية، شهد وزير الشباب والرياضة والسادة المحافظين منافسات فى كرة اليد وكرة السلة ضمن فعاليات الأولمبياد ، إضافة إلى حضور مباراة فى دورى مراكز الشباب لكرة القدم الذى تنفذه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.