الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد أنشطة مجلس الوزراء خلال أسبوع.. مذكرات تفاهم بين مصر والأردن

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلالالفترة من 19 حتى 25 فبراير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من الانشطة ومنها:

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض تقرير من وزير الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات، حول مؤشر Ookla Speedtest العالمي لقياس سرعات الإنترنت لشهر يناير الماضي، والذي كشف عن تربع مصر على عرشالقارة الأفريقية في متوسط سرعات الإنترنت الثابت، لتحتل المركز الأول أفريقيًا، بعد أن كانت في المرتبة رقم ٤٠ من ٤٣ دولة، وكذلكاستقبال رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء، حيث أُجريت مراسم استقبال رسمية للضيف الأردنيوالوفد المرافق له، وتم عزف السلام الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.

كما شملت الأنشطة أيضاً، توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية بين مصر والأردن في عدة مجالات مختلفة مثل الحجرالزراعي والتعليم العالي، بالإضافة إلى توقيع محضر اجتماعات اللجنة العليا المصرية – الأردنية المشتركة، وكذلك شهد سيادته توقيع رئيسالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة الأردن، بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي، وذلك فيختام أعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، فضلاً عن الإعراب عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل لرئيس وزراء المملكة الأردنيةالهاشمية، وذلك بعد إعلان وزير الإعلام الأردني عن إصابته بفيروس كورونا عقب اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مع عدمظهور أية أعراض للإصابة عليه.

وأضاف التقرير، أن الأنشطة تضمنت تفقد أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمنطقة رمسيس، بمحافظة القاهرة؛ وذلك فيإطار الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء المصلحة، وبرفقة وزير العدل، ومحافظ القاهرة، كما شهد سيادته مراسم توقيع بروتوكول تعاونبين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة جنوب سيناء؛ بشأن دعم المحافظة في تنفيذ وإنشاء وتجهيز قرية التراث البدوي بمضمار الهجنبمدينة شرم الشيخ.

كما شهد السيد رئيس مجلس الوزراء كذلك مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء؛ بشأن دعم المحافظة فيتنفيذ وتجهيز الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، فضلاً عن متابعة سيادته مع وزيرة الثقافة لأنشطة الوزارة في قرى عدد من المحافظاتضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع المبعوثالرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، والوفد المرافق له، حيث تم استعراض الجهود الوطنية في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر COP27،وذلك بحضور وزيرة البيئة، ومدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة، بجانب لقاء معمحافظ جنوب سيناء ونائبه لمتابعة الاستعدادات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، في إطار استضافة المدينة لمؤتمر الأطراف السابعوالعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وكذا متابعة موقف المشروعات السياحية المتعثرة بالمدينة.

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وائل لطفي

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