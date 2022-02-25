رغم سوء الطقس.. إقبال كثيف بانتخابات المهندسين بالدقهلية

شهدت انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية، إقبالا كثيفا اليوم الجمعة، بمقر نادي المهندسين النهري بمدينة طلخا، محافظة الدقهلية، بعدما اعتمدت النقابة العامة للمهندسين الكشوف النهائية للمرشحين على منصب نقيب المهندسين الفرعي، وعضوية المجلس لكافة الشعب، حيث جرى استبعاد نقيب المهندسين الحالي، نظرا لكونه عضوا بمجلس الشيوخ، حيث تم الطعن على ترشحه وخوضه الانتخابات، وتم استبعاده من كشوف المرشحين.

وتجرى الانتخابات داخل 18 لجنة فرعية بمقر النادي النهري بطلخا ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية 55 ألف مهندس، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت وحضور الجمعية العمومية 30 ألف مهندس، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل برئاسة اللجنة العليا للانتخابات الفرعية والتي تضم كلا من المستشار عبد الله فتوح، والمستشار أحمد راضي، والمستشار سالم النجار.

جانب من الانتخابات

كما شهدت محافظة الدقهلية حالة من الطقس السئ صباح اليوم الجمعة وسقوط أمطار غزيرة.

وكانت محافظة الدقهلية قد أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال موجة الطقس السئ، وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رؤساء المدن والأحياء بتطهير مجاري الأمطار ورفع درجة الاستعداد لاستقبال كميات المياه المتساقطة من الأمطار.

‏‎ووجه محافظ الدقهلية، لضرورة مراجعة أعمال تسليك بالوعات الأمطار بالشوارع والميادين والتركيز علي مناطق تجمع الأمطار في مدينتي المنصورة وطلخا، ومراجعة كافة معدات شركة مياه الشرب واستعداداتها التامة للتعامل مع أية طوارئ على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشددا على ضرورة الجاهزية التامة للتعامل مع أية أحداث طارئة.

وشدد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، على سرعة الانتهاءمن تنفيذ عدة إجراءات استباقية، استعدادًا لفصل الشتاء، ولأى أمطار أو سيول قد تحدث، حيث أمر بضرورة الانتهاء من تطهير جميعبالوعات الأمطار بالمحافظة، وإصلاح أى تلفيات بها.

جانب من الانتخابات

وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع؛ لزيادة طاقتها الاستيعابية، إلى جانب صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، كما أكد حسين على وضع خطة لتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، وكذلك تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، إلى جانب التنسيق المستمرمع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار، ومدى كثافتها، وكذلك رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125، ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرفة طوارئ الشركة، وغرفة عمليات المحافظة، والجهات المعنية.

جانب من الانتخابات

بالإضافة لمراجعة كافة المعدات، وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش، ويأتى ذلك بناءً على تعليمات المهندس ممدوح رسلان،رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.