الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يدلي بصوته في انتخابات «المهندسين»

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية

أدلى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين بالمحافظة المنعقدة بنادي المهندسين سابا باشا.

كما شارك الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وأعضاء هيئة التدريس.

وانطلقت انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية في الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساء اليوم، ومن له حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 ألفًا و544، مهندسًا ويبلغ إجمالي المرشحين 115 مرشح وينافس على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية 10 مرشحين.

جامعة الإسكندرية رئيس جامعة الاسكندرية نقابة المهندسين انتخابات نادي المهندسين عميد كلية الهندسة

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