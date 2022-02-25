رئيس جامعة الإسكندرية يدلي بصوته في انتخابات «المهندسين»

أدلى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين بالمحافظة المنعقدة بنادي المهندسين سابا باشا.

كما شارك الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وأعضاء هيئة التدريس.

وانطلقت انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية في الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساء اليوم، ومن له حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 ألفًا و544، مهندسًا ويبلغ إجمالي المرشحين 115 مرشح وينافس على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية 10 مرشحين.