الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تعرض إرسال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

أجرى نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبحثا الاثنان التطورات في كييف.

وعرض بينيت على الرئيس الأوكراني استعداد إسرائيل للمساعدة في جميع المجالات الإنسانية، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بينيت تحدث مع زيلينسكي عن وضع الاشتباكات العسكرية الحالية في أوكرانيا ، خاصة داخل العاصمة "كييف".

‏وأعرب بينيت عن أمله وضع حد للحرب سريعًا، وأنه متعاطف مع الشعب الأوكراني في الأيام الصعبة التي يمر بها.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر أمس، الخميس، شن عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، خاصة مناطق شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليين.

وتمكنت القوات الروسية من الاستيلاء على مطار عسكري، ومحطة تشيرنوبيل النووي، القريبين من العاصمة الأوكرانية «كييف».

أوكرانيا إسرائيل رئيس الوزراء الاسرائيلي زيلينسكي الرئيس الأوكراني كييف

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