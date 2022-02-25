الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1500 مواطن ببني سويف ضمن «حياة كريمة»

تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي الأربعاء والخميس 23 و24 فبراير الجاري بقرية بني عقبة مركز ببا، مكونة من 11 عيادة في 10 تخصصات هي الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأنف والأذن والأسنان النساء، الرمد، الجلدية وتنظيم الأسرة ووسط إجراءات وقائية مشددة.

ووقعت القوافل الكشف على 1569 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، ومعمل دم 82، معمل طفيليات 68، حالات الأشعة 3، استصدار 20 قرار علاج على نفقة دولة، تحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج.

كما شملت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لـ100 مواطنا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا والسعار، أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غيرالمعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ109مواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي.