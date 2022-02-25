الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بشار الأسد يعرب عن دعمه القوي للعملية العسكرية الروسية

الرئيس السورى بشار
الرئيس السورى بشار الأسد

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين عن دعمه القوي للعملية العسكرية الروسية.

وذكرت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن بوتين تحدث مع الأسد حول أوكرانيا، وتطرق الحديث إلى سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المزعزعة للاستقرار، والتي أدت إلى تدهور خطير في الشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي عن شكره للرئيس السوري على موقفه المبدئي بشأن أوكرانيا وشاركه تقييمه لتطور الوضع.

وكانت الرئاسة السورية، قد أوضحت قبل يومين موقفها بخصوص الاعتراف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأنهما، مساء أمس الإثنين. 

وأشارت الرئاسة السورية، في بيان الثلاثاء الماضى، إلى أن "سوريا مستعدة للعمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، وتعزيزها في سياق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مضيفة أن موقف سوريا ذاك ينطلق من يقينها أن الأزمة الأوكرانية هي مشكلة أوجدتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لتقسيم الشعوب وتقويض الأمن القومي الروسي، ومن مبدئها الثابت بأنّ مواجهة السياسات الغربية هي مصلحة مشتركة ودائمة لكل الشعوب المناهضة للهيمنة، ويجب التصدّي لها بكل الأشكال الممكنة".

ولفتت إلى أن الرئيس السووري بشار الأسد، وخلال زيارة وفد برلماني روسي إلى دمشق برئاسة ديمتري سابلين النائب في مجلس الدوما الروسي، يضم ممثلين عن جمهورية دونيتسك بتاريخ 21 ديسمبر  2021، أي قبل شهرين من التطورات التي حصلت مؤخرًا، طرح حينها الرئيس الأسد استعداد سورية للاعتراف بجمهورية دونيتسك وتم الاتفاق على البدء ببناء علاقاتٍ معها".

الرئيس السوري فلاديمير بوتين أوكرانيا الولايات المتحدة حلف شمال الأطلسي

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وائل لطفي

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