حريق فى مخلفات قطعة أرض بكرداسة

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب بمخلفات في قطعة أرض في منطقة كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بكرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين اشتعال حريق بمخلفات بإحدى المناطق دون إصابات.

تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.