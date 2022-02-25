«أنا مع الزواج المدني».. تصريحات إلهام شاهين تثير الجدل

تصريحات عديدة قالتها الفنانة إلهام شاهين خلال برنامج "حبر سري" مع أسما إبراهيم على القاهرة والناس، حيث تحدثت عن جوانب كثيرة عنها وأبدت رأيها في عدد من القضايا المختلفة والتي جاء على رأسها الزواج المدني.

"ضد استكمال الزواج مع الخيانة"

قالت الفنانة الهام شاهين، ردا عن موقفها من استكمال المرأة للزواج مع الخيانة الزوجية بحجة تكفل الرجل بالمصاريف، قائلة: "أنا ضد استكمال الزواج مع الخيانة والست اللي تعمل كده دي تبقى ست مش عندها دم، والست ممكن تسامح في الخيانة لو الزوج مش فارق معاها ومش بتحبه اللي مش بتغير على الراجل مش بتحبه".

وأضافت إلهام أن السينما في الستينيات كانت الرومانسية فيها الأساس، والآن أنجح الأفلام هي أفلام الأكشن وقبلها كانت الأفلام الكوميدية، موضحة أن الجمهور الآن يميل إلى مشاهدة أفلام العنف.

"طلعنا انا ويسرا وليلى علوي مع بعض"

قالت الفنانة الهام شاهين، إن زميلاتها ليلى علوي ويسرا هم من أبناء جيلها الذين سبقوها فنيًا، مضيفة: "ليلى علوي ويسرا اتفقوا عليا في جيلي وهما أخواتي واصحابي وإحنا فعلا طلعنا مع بعض ويسرا سابقة بشوية، وعلمنا مع بعض مجموعة أفلام جميلة ودانتيلا كان نجاح كبير لنا".

وأشارت إلى أن ليلى علوي هي الأخرى صديقة مقربة لها واشتركوا مع بعض في أفلام جميلة، متابعة: "أنا وليلى عملنا أفلام مع بعض جميلة والادوار مش بالكثرة والعدد ولكن هما فنانات كبار ومتفوقين ديما".

"الزواج المدني حرية شخصية"

قالت الفنانة الهام شاهين، إنها لا ترفض الزواج المدني وتعتبره حرية شخصية ولكن لابد من الزواج الموثق بشكل صحيح لحفظ الحقوق، مضيفة: "الزواج المدني حرية شخصية وأنا مش ضده ولكن طبعا لحفظ الحقوق لازم الجواز يوثق بشكل صح وإيه اللي يمنع وجود مأذون".

وتابعت إلهام، أنها توافق على الزواج بأي شكل ولكن الزواج المدني تعتقد أنه لظروف معينة حينما يكون هناك مشاكل، مثل اختلاف الديانة بين الشخصين، موضحة: "أنا أوافق على الزواج بأي شكل والزواج المدني أعتقد أنه بيتعمل لما بيبقى فيه مشكلة".

"تعقيبها على من يرفضون المشاهد الساخنة"

عقبت إلهام شاهين على من يرفضون بعض المشاهد المحددة في الفن قائلة: "مبقاش فيه مشاهد ساخنة في السينما واللي بيرفض الضروريات في دراما التمثيل ميشتغلش".