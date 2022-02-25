CNN عن مصادر أميركية: القوات الروسية على بعد 30 كلم من كييف
أعلنت شبكة تليفزيون CNN عن مصادر أمريكية صباح اليوم الجمعة أن القوات الروسية على بعد نحو 30 كلم من كييف.
و أكد وزير خارجية أوكرانيا في تصريحات له اليوم أن كييف لم تشهد أمرا مماثلا منذ الهجوم النازي عليها عام 1941 .
ونقلت مواقع صحفية عن الجيش الأوكراني أنه تصاعدت الإشتباكات مع القوات الروسية المتقدمة نحو العاصمة الأوكرانية كييف .
و علي صعيد آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "أوكرانيا تركت وحدها في حماية دولتها، والغرب يتحدث فقط عن دعمها".