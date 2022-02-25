الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

CNN عن مصادر أميركية: القوات الروسية على بعد 30 كلم من كييف

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت شبكة تليفزيون CNN عن مصادر أمريكية صباح اليوم الجمعة أن القوات الروسية على بعد نحو 30 كلم من كييف.

 

و أكد وزير خارجية أوكرانيا في تصريحات له اليوم أن  كييف لم تشهد أمرا مماثلا منذ الهجوم النازي عليها عام 1941 .

 

ونقلت مواقع صحفية عن الجيش الأوكراني أنه تصاعدت الإشتباكات مع القوات الروسية المتقدمة نحو  العاصمة الأوكرانية كييف .

 

و علي صعيد آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "أوكرانيا تركت وحدها في حماية دولتها، والغرب يتحدث فقط عن دعمها".

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