CNN عن مصادر أميركية: القوات الروسية على بعد 30 كلم من كييف

أعلنت شبكة تليفزيون CNN عن مصادر أمريكية صباح اليوم الجمعة أن القوات الروسية على بعد نحو 30 كلم من كييف.

و أكد وزير خارجية أوكرانيا في تصريحات له اليوم أن كييف لم تشهد أمرا مماثلا منذ الهجوم النازي عليها عام 1941 .

ونقلت مواقع صحفية عن الجيش الأوكراني أنه تصاعدت الإشتباكات مع القوات الروسية المتقدمة نحو العاصمة الأوكرانية كييف .

و علي صعيد آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "أوكرانيا تركت وحدها في حماية دولتها، والغرب يتحدث فقط عن دعمها".