أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المحافظة، صحبها نشاط في حركة الرياح، وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية باستمرار الطقس المتقلب على المدينة الساحلية.



وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة 25 فبراير 2022، نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 50-60 كم/ ساعة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج من 3-4 أمتار، كما تتساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تزيد شدتها على شرق المحافظة بنسبة حدوث 50-60% تقريبا.

وكانت قد تعرضت الإسكندرية، منذ صباح الأربعاء، لهبوب عاصفة ترابية، على جميع انحاء المدينة، مع غيوم كثيفة غطت سماء عروس البحر صحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجات الاستعداد من يوم الأربعاء الماضي، ونتشر السيارات و البدلات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، كما تستمر اعمال التطهير للشنايش و المطابق و تخفيض مناسيب محطات الرفع و اعمال رفع الكفاءة.

وأوضح «نافع»أنه تم تمركز أكثر من ١٣٢ سيارة ومعدة من معدات شركة صرف صحي الإسكندرية علي مدار ٢٤ ساعة بالمناطق الساخنة التي يتوقع تجمع مياه الأمطار بها، كما يتم تخفيض مناسيب البيارات لاستيعاب كميات المياه الناتجة عن الأمطار، وتكثيف أعمال التطهير والمتابعة اللحظية لمناسيب المصارف.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد رئيس صرف صحي الإسكندرية على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال أجواء الطقس المتقلب.