نانسى بيلوسى: 600 مليون دولار من الكونجرس لتسليح أوكرانيا

قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية مع أوكرانيا هو ضمان تقديم لها المساعدة الإنسانية.

وحسبما أفاد موقع “قناة العربية”، أكدت بيلوسي في تصريحاتها اليوم، أن الكونجرس الأمريكي سيقدم 600 مليون دولار لتسليح أوكرانيا.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب له مساء أمس الخميس، إنه أمر بنشر قوات أمريكية إضافية في ألمانيا بعد الغزو الروسي لأوكراني.

وأضاف بايدن أن لرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إعادة تأسيس الاتحاد السوفيتي، لافتا إلى أن طموحات الرئيس الروسي أكبر بكثير من أوكرانيا.

وأوضح أن روسيا شنت هجوما غير مبرر على أوكرانيا، وأن هذا الهجوم يمضي إلى حد كبير كما توقعت الولايات المتحدة، متعهداً بفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد ما وصفه بانتهاك صارخ للقانون الدولي، ورفض روسيا للجهود الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، أفادت منظمة الأمم المتحدة، بأن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

وقالت شابيا مانتو متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية لوكالة "فرانس برس": "نعتقد أن نحو مئة ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والنزوح داخل البلاد، وأن آلافاً عدة عبروا الحدود الدولية".

ودعت كييف، الخميس، مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة مناقشة عاجلة لبحث وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا "بعد العدوان الروسي" فجر الخميس.

جاء ذلك في رسالة بعثتها السفيرة الأوكرانية يفغينيا فيليبينكو، عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس المجلس، الأرجنتيني فيديريكو فيليغاس، تطلب منه فيها أن يعقد المجلس "مناقشة عاجلة في أسرع وقت ممكن" خلال دورته المقبلة التي تنطلق الأسبوع المقبل في جنيف.