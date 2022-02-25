عمرو مصطفى يبهر الجمهور بأغنية «تعالى مصر» فى برنامج الدوم

أبهر الملحن والمطرب عمرو مصطفى الجمهور ولجنة التحكيم ببرنامج الدوم المعروض حاليا على قناة أون لاكتشاف المواهب وهو البرنامج الأكبر في الشرق الاوسط لاكتشاب المواهب حيث قدم أغنية جديدة مميزة للترويج لمصر باسم “تعالى مصر”.

أغنية تعالى مصر لعمرو مصطفى

وتفاعل الجمهور مع أغنية عمرو مصطفى التي أنهى بها مشاركة لجنة تحكيم الغناء في مسابقة الدوم، حيث شارك في اللجنة الشاعر الغنائي أمير طعيمة والمطرب والملحن حميد الشاعري.

وأنهت لجنة تحكيم مسابقة التمثيل في برنامج "الدوم" مهمتها في الحلقة التي عرضت عبر قناة أون بعد المشاركة في التصفيات الأولى للبرنامج على مدار 3 حلقات.

وعلقت لجنة التحكيم على المسابقة بشكل عام، فعبرت النجمة يسرا عن سعادتها للمشاركة في مسابقة وبرنامج هام مثل "الدوم" قائلة "شكرا المتحدة للخدمات الإعلامية وشكرا ميديا هب على هذا البرنامج وعلى الفرصة المميزة التي تم منحها لها للمشاركة في اختيار عدد من المواهب الشابة المميزة التي تتواجد في كل ربوع مصر".

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتقدم إلى المسابقة قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة وتمت تصفيتهم وفقا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليها خلال 12 حلقة هى عدد حلقات الموسم الأول من البرنامج الذي صادف ردود فعل كبيرة لدى الجمهور منذ الحلقات الأولى من عرضه.



ويعرض البرنامج بواقع حلقتين أسبوعيا يومي الخميس والجمعة على شاشة قناة أون في تمام الساعة العاشرة مساء.