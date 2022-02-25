الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شيرى أشرف تبهر الجمهور و لجنة التحكيم فى برنامج «الدوم»: «مشروع فنانة شاملة»

شيرى أشرف
شيرى أشرف

أبهرت المتسابقة شيرى أشرف، لجنة تحكيم برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، وذلك خلال الحلقة الرابعة التى تعرض حاليا، عبر شاشة قناة ON.

 

وتألقت «شيرى»، أثناء تقديمها منولوج مميز خلال 60 ثانية، فى شعبة «التمثيل»، سرعان ما نالت إعجاب الجمهور الذى قام بالتصفيق الحار؛ ومن ثم أكدت لجنة التحكيم التى تضم كلا من: المخرج مروان حامد، والنجمة يسرا، والفنان عمرو يوسف، أن «شيرى» خفيفة على المسرح ومشروع لفنانة شاملة تجيد التمثيل والاستعراض، وتملك لياقة بدنية هائلة.

 

وكانت قد شاركت، شير، مؤخرا فى بطولة العرض المسرحي «الآخر» ولعبت خلاله دورين هما  «فرانشيسكا» و«ماريا»، والعرض من تأليف عبد الرحمن الجنايني، اعداد موسيقى الطيب محمد سلامة، ومن إخراج أميرة محمد حسنى.

 

مواعيد عرض برنامج الدوم

ويعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON، وذلك فى تمام العاشرة مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

تفاصيل برنامج «الدوم»

وكان قد تقدم إلى البرنامج، قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة وتمت تصفيتهم وفقا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليهم خلال 12 حلقة، هى عدد حلقات الموسم الأول من البرنامج الذي صادف ردود فعل كبيرة لدى الجمهور منذ الحلقات الأولى من عرضه، وحتى بداية شهر رمضان، وحيث يهدف البرنامج إلى احتضان الموهوبين من سن 16 - 28 لإعطائهم فرصة للظهور من خلال المشاركة في أحد أعمال الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي.

شيري أشرف الحلقة الرابعة من برنامج الدوم تفاصيل برنامج الدوم مواعيد برنامج الدوم لجنة تحكيم برنامج الدوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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