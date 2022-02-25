الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأزمة الأوكرانية الروسية تخلف تأثير سلبى على السياحة

اجواء من اوكرانيا
اجواء من اوكرانيا

قال عصام الخبير السياحى  بالبحر الأحمر، إن جميع الفنادق بالبحر الأحمر اتخذت قراراَ بتقديم الضيافة إلى السائحين من أوكرانيا دون دفع أي مبالغ إضافية لحين انتهاء الأزمة مع روسيا، لافتا إلى أن هناك نحو 20 ألف سائح أوكرانى داخل البحر الأحمر كما أن هناك تزايد فى أعداد السائحين الروس.

 

وأضاف “الخبير”، في تصريح لـ"الدستور"، أنه كان من المتوقع أن يشهد شهر مارس المقبل، ومع أعياد فصل الربيع خلال شهر أبريل زيادة فى إعداد السائحين من روسيا وأوكرانيا الوافدين إلى المقاصد السياحية بالبحر الأحمر، كما أن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع أعداد السائحين، ولكن بعد الأزمة الحالية لا يستطيع أحد التكهن بالمجريات خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح أن فنادق البحر الأحمر تعمل على تقديم كافة الخدمات التى يحتاجها السائح الأوكراني أو الروسي لأنهما بالنسبة إلى مصر من أكثر الدول إيفادا للسياحة الشاطئية الممثلة فى شرم الشيخ والغردقة ويعتبرا من أولى الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر.

 

وأكد أنه تم تعليق  عمل ١٢ مطارًا في جنوب روسيا حتى الآن، وهم: روستوف، وكراسنودار، وأنابا، وجيلينجيك، وإليستا، وستافروبول، وبيلغورود، وبريانسك، وأوريل، وكورسك، وفورونيج، وسيمفيروبول، ولهذا سيتم التعامل مع السائحين الروس القادمين من هذه المطارات نفس المعاملة السائحين الأوكرانيين العالميين لحين انتهاء الأزمة وعودة الرحلات وفتح المجال الجوى.

 

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في ساعة مبكرة من صباح  الخميس، عن تنفيذ "عملية عسكرية" في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، الذي يضم منطقي لوهانسك ودونيتسك، وتستمر حتى الآن المواجهات بين أوكرانيا وروسيا ويقوم المجتمع الدولى بالتدخل لوقف الهجوم بين البلدين ومحاولات التهدئة.

مصر فلاديمير بوتين سائح أوكرانى شرم الشيخ والغردقة فنادق البحر الأحمر المجال الجوي المقاصد السياحية السياحة الشاطئية

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وائل لطفي

النخبة والناس

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