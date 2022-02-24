إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة في محافظة الجيزة

وجهت أجهزة محافظة الجيزة حملة مكبرة اليوم الخميس، لإزالة التعديات بمركز العياط تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم التهاون مع التعديات على أملاك الدولة ومواصلة الحملات الدورية.

وقام مركز ومدينة العياط بمتابعة من محمود فؤاد رئيس المركز اليوم بفك 2 شدة خشبية على مساحة 180 متر تقريبا فى نطاق الوحدة المحلية بالمتانيا مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أزالت أجهزة مركز الصف 6 حالات بناء مخالف شملت “إزالة غرف من البلوك الأبيض بارتفاع 3 أمتار تقريبا على أرض أملاك الدولة في الاتجاه القبلي للطريق الإقليمي و إزالة سور من البلوك الأبيض بطول 70 م بارتفاع 3 أمتار بمنطقة حاجر القومية”.

كما تم ازاله عقار بالبلوك الأبيض بدون سقف علي مساحة 150 م2 تقريبا وبه سور علي مساحه 300 م2 تقريبا على أرض أملاك الدولة بمنطقة حاجر القومية.

بالإضافة إلى إزالة أسوار من البلوك الأبيض بارتفاع 3م بداخلها ٢ غرفة بالبلوك الأبيض بارتفاع 3 متر أرض أملاك الدولة بجوار الطريق الإقليمي و ازاله عقار بالطوب الاحمر والأعمدة الخرسانية بدون سقف علي مساحه 150 م٢ دور أرضي بارتفاع ٤ م علي أرض أملاك الدولة الي جانب إزالة أساس بالبلوك الأبيض علي مساحه 200 م٢ علي أرض أملاك الدولة بمنطقة حاجر القومية.