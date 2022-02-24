سفير الاتحاد الأوروبي: السينما المصرية واحدة من أهم الصناعات

أقام سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، حفل عشاء تكريما للمشاركين وضيوف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بحضور عدد من الفنانين المصريين على رأسهم الفنانة سوسن بدر وبوسي شلبي وباسم سمرة، وعدد من الفنانين.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، في بداية الحفل، إن هذا اليوم حزين على كافة دول الاتحاد الأوروبي بسبب جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأضاف، أن هذا المهرجان مهم لدعم المراة، لافتًا إلى أن السينما المصرية واحدة من أهم الصناعات التي تسهم في تغيير الانطباعات الذهنية الخاطئة.

تابع برجر أن المساواة بين الجنسين أمر مهم بين لذلك نقدم الدعم للمرأة، منوهًا إلى أن الحكومة المصرية وضعت تمكين المرأة ضمن اتفاقية الشراكة التي يمولها الاتحاد الأوروبي بمليار يورو و٧. ٧ مليار يورو استثمارات.

طالب سفير الاتحاد الأوروبي بضرورة حماية المرأة من العنف، منوهًا إلى أن الثقافة لها دور مهم في تعزيز دور المرأة، لافتًا إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي للمهرجان يعكس دعمنا للمرأة، والقضاء على الصور النمطية، لذلك نتمنى من كل النساء تحقيق طموحاتهم.

من جهتها، قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مهرجان أسوان الدولي للأفلام مهم جدًا في دعم وتمكين المرأة حول العالم، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة في تكميم المرأة ضمن الخطة الوطنية للدولة.

وقدمت المشاط الشكر للمشاركين في الاحتفال: “فخورة بالكم الكبير من المشاركين من صانعي الأفلام من كل مختلف العالم، كما أبدت ترحيبها بالمهرجان”.