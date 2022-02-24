الاتحاد الإفريقى يخشى اندلاع «نزاع عالمى» على خلفية الاجتياح الروسى

أدان الاتحاد الإفريقي، الخميس، الهجوم الروسي على أوكرانيا، داعيًا إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، ومحذّرا من مخاطر تدهور الأوضاع نحو "نزاع عالمي".

وأعرب الرئيس السنغالي ماكي سال الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن "قلقهما البالغ" إزاء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وطالبا موسكو بـ"احترام القانون الدولي وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

واعتبر سال وفقي أن "الوضع خطير للغاية" ويجب إيجاد حل له عبر "مفاوضات سياسية" برعاية الأمم المتحدة.

وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا مع ضربات جوية وتوغّلات برية لا سيما باتّجاه العاصمة كييف.

وأوقع الهجوم خلال ساعات قليلة عشرات القتلى وفق السلطات الأوكرانية، وأثار موجة إدانات دولية.

وجدد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، مساء الخميس، دعوته للقادرين على حمل السلاح للانضمام إلى الجيش الأوكراني للدفاع عن بلدهم ضد الهجوم الروسي.

وقال الرئيس الأوكراني، خلال كلمة له مساء اليوم، إنه إذا لم يساعدهم العالم ضد روسيا فإن الحرب ستطرق أبوابه، مشيرا إلى أن زعماء كثيرين حول العالم أعلنوا تضامنهم مع كييف.

وأوضح زيلينسكي أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل صد الهجوم الروسي، داعيا الروس الذين يرفضون الحرب بالتعبير عن رأيهم.

واعترف الرئيس الأوكراني بسيطرة القوات الروسية على مطار عسكري على مشارف العاصمة كييف، ولاحقا أعلنت الرئاسة الأوكرانية سيطرة الروس على محطة تشيرنوبيل النووية التي تبعد 70 كم عن العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي إنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفاصيل عقوبات إضافية صارمة من الاتحاد الأوروبي على روسيا.

في المقابل، أكد الرئيس الروسي أنه لم يبق لبلاده أي خيار في التعامل مع الأزمة ولهذا أتخذ قرارات اضطرارية.

وقال بوتين، اليوم خلال اجتماع له مع رجال أعمال لبحث العقوبات الاقتصادية الأخيرة على روسيا، إن بلاده جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي العالمي ولا يريد إلحاق الضرر به، مؤكدا أنه لا توجد طريقة للدفاع عن روسيا إلا بغزو أوكرانيا.

أوضح الرئيس الروسي أنهم جاهزون للتعامل مع أي عقوبات، كما أن الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم لقطاع الأعمال في روسيا.