الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد لموظف بحي دار السلام بتهمة تلقى الرشوة

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة رئيس وحدة الرصد البيئي بدار السلام ومراقب سكني بنفس الحي، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية 5 آلاف جنيه لكل منهما وعزلهما من الوظيفة وإلزامهم المصاريف، لإدانتهما بتقاضي رشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة وعضوية المستشارين حاتم الخولي وتامر حمدي سعودي وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وكشف  قرار الإحالة، قيام المتهمين  “ت. ف”، رئيس وحدة الرصد البيئي بحي دار السلام ، “م. ز"، مراقب سكني بحي دار السلام، في غضون الفترة من 16 وحتي 20 سبتمبر من العام 2020، بدائرة قسم دار السلام، المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، رئيس وحدة الرصد البيئي بحي دار السلام، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن طلب من ”م .ع"، 25 ألف جنيه على دفعات شهرية، على سبيل الرشوة، أخذ منها دفعة واحدة، وذلك مقابل تغاضيه عن المخالفات المرتكبة منه حال اضطلاعه بتنفيذ التزامه بجمع القمامة بنطاق الحي، بموجب تعاقده مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدم توقيع غرامات عنها، لاستمرار سريان عقده وصرف مستحقاته المالية الناشئة عنه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واضاف قرار الاحالة توسط المتهم الثاني في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في تقديم مبالغ الرشوة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

رئيس وحدة الرصد البيئي محكمة جنايات القاهرة لتجمع الخامس لسجن المشدد غرامة مالية المستشار ممدوح سليمان طبوشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

عقوبات أمريكية على 24 فردًا وكيانًا بيلاروسيا لدعمهم الغزو الروسى

رئيس «ناتجاس» يكشف لـ«الدستور» أسباب رائحة الغاز المنتشرة في المقطم

نادية عمارة تغادر المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية

على الحجار يكشف سبب سفر ابنه أحمد دون إخباره

بوتين: لا توجد طريقة للدفاع عن روسيا إلا بغزو أوكرانيا

لا أحد ينام فى أوكرانيا: 30 صورة ترصد «أوجاع الاجتياح» الروسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د.محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا