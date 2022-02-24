السجن المشدد لموظف بحي دار السلام بتهمة تلقى الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة رئيس وحدة الرصد البيئي بدار السلام ومراقب سكني بنفس الحي، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية 5 آلاف جنيه لكل منهما وعزلهما من الوظيفة وإلزامهم المصاريف، لإدانتهما بتقاضي رشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة وعضوية المستشارين حاتم الخولي وتامر حمدي سعودي وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وكشف قرار الإحالة، قيام المتهمين “ت. ف”، رئيس وحدة الرصد البيئي بحي دار السلام ، “م. ز"، مراقب سكني بحي دار السلام، في غضون الفترة من 16 وحتي 20 سبتمبر من العام 2020، بدائرة قسم دار السلام، المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، رئيس وحدة الرصد البيئي بحي دار السلام، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن طلب من ”م .ع"، 25 ألف جنيه على دفعات شهرية، على سبيل الرشوة، أخذ منها دفعة واحدة، وذلك مقابل تغاضيه عن المخالفات المرتكبة منه حال اضطلاعه بتنفيذ التزامه بجمع القمامة بنطاق الحي، بموجب تعاقده مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدم توقيع غرامات عنها، لاستمرار سريان عقده وصرف مستحقاته المالية الناشئة عنه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واضاف قرار الاحالة توسط المتهم الثاني في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في تقديم مبالغ الرشوة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.