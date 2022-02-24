نائب المصريين بالخارج: أبناؤنا فى أوكرانيا بخير وبعيدون عن الأحداث

أكد محمد عزت، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، أنه يتابع على مدار الساعة أوضاع الجالية المصرية المقيمة في أوكرانيا من مواطنين وطلاب، للاطمئنان عليهم والوقوف على احتياجاتهم، على خلفية تطورات الأزمة "الروسية- الأوكرانية".

وقال القاضي، في تصريحات اليوم، إن "الجالية المصرية بأوكرانيا بخير، ولا خوفًا عليهم، وكل الجهات المعنية في الدولة حريصة كل الحرص على الحفاظ عليهم وعلى سلامتهم، وتتابع باهتمام شديد ومستمر أوضاعهم".

وأكد أنه على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية من وزارتي الهجرة والخارجية والسفارة المصرية بأوكرانيا، للوقوف على آخر المستجدات أولًا بأول، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من أعضاء الجالية المصرية من أبنائنا الطلاب والدارسين بأوكرانيا.

وأجرى نائب المصريين بالخارج، قبل قليل، اتصالًا هاتفيًا مع السيدة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، تناولا الجانبان الخطوات التي اتخذتها الوزارة في ضوء مستجدات الأوضاع بالأراضي الأوكرانية.

أوضح القاضي أن الوزيرة عقدت اجتماعًا مع 60 مصريًا بأوكرانيا من بينهم مواطنون وطلاب الذين يمثلون معظم أعضاء الجالية، وذلك عبر تطبيق "زوم"، منوهًا إلى أن الاجتماع ناقش موقف مجموعات من المصريين المتواجدين في عدد من المدن الأوكرانية، مشيدًا بالجهود التي اتخذتها وزارة الهجرة في هذا الشأن، للاطمئنان على أبنائنا المقيمين بأوكرانيا.