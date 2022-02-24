تعرف على مواعيد عرض برنامج «الدوم» أكبر برنامج مسابقات

برنامج "الدوم" هو أكبر البرامج لاكتشاف المواهب سواء في الغناء أو التمثيل أو تقديم البرامج، وهو فرصة عظيمة لظهور المواهب المدفونة على الساحة، وجذب أيضًا عدد كبير من المتابعين والمشاهدين من مصر وخارجها، الأمر الذي تسبب في تصدر اسم "الدوم" عرش مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

ويرصد "الدستور" في سياق السطور التالية، مواعيد برنامج "الدوم"، أول برنامج لاكتشاف المواهب في الشرق الأوسط، ومواعيد الإعادة أيضًا عبر شاشات "أون تي في".

مواعيد برنامج الدوم “بوابة النجوم”

وانطلقت أولى حلقات البرنامج يوم الجمعة 11-2-2022 عبر شبكة قنوات أون 2022، ومن المقرر أن يذاع البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر عشر مساءً بتوقيت مصر.

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يُجدر الإشارة إلى أنه قد تقدم إلى المسابقة قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة وتمت تصفيتهم وفقا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليهم خلال 12 حلقة هى عدد حلقات الموسم الأول من البرنامج الذي صادف ردود فعل كبيرة لدى الجمهور منذ الحلقات الأولى من عرضه.

يشارك في برنامج دوم لاكتشاف المواهب الشابة قرابة 200 متسابق من 27 محافظة للتنافس على مسابقة الغناء والتمثيل وتقديم البرامج، حيث يهدف البرنامج إلى احتضان الموهوبين من سن 16 - 28 لإعطائهم فرصة للظهور من خلال المشاركة في أحد أعمال الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي.

يخوض المشاركون في البرنامج 3 مراحل للمنافسة لاختيار موهبتين فقط من كل فئة المرحلة الأولى يقدم فيها المشارك فقرة فنية من موهبته في فترة زمنية لا تتجاوز الدقيقة الواحدة يخضع مجتازو المرحلة الأولى إلى تدريب مع كبار خبراء المجال للظهور في المرحلة الثانية، والذي ينجح فيها يتأهل فيها إلى المرحلة الثالثة والوصول للتصفيات.