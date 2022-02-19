«إبداع فى الدوم»| برنامج اكتشاف المواهب يتصدر «التريند».. ونجوم المستقبل يبهرون الجميع بإبداعاتهم

واصل برنامج «الدوم»، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، نجاحه القوى الملفت للنظر، خلال حلقته الثالثة، وهى الثانية من حلقات المنافسات الفعلية.

وعُرضت الحلقة الثالثة من برنامج «الدوم» على قناة «أون»، مساء أمس الأول، وسط متابعة كبيرة من الجمهور لأداء المتسابقين وأصحاب المواهب المميزة.

بمجرد بدء عرض الحلقة الثالثة من برنامج «الدوم»، فى العاشرة من مساء الجمعة، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة يشاركون الكثير من الصور والتعليقات والفيديوهات حول المتسابقين.

وشارك عدد كبير من المتابعين مقاطع فيديو للمتسابقين ولجان التحكيم، وسط إشادات كبيرة بالبرنامج ككل.

تصدر الشاعر الغنائى أمير طعيمة، عضو لجنة تحكيم فئة «الغناء»، قوائم الأكثر متابعة «التريند»، بسبب تعليقاته على أداء المتسابقين، التى امتزجت بالدعابة فى الكثير منها.

وتفاعل «طعيمة» مع تعليقات المتابعين عقب عرض الحلقة، وعبّر عن سعادته بنجاح الفكرة والتجربة، ووصول البرنامج إلى قوائم «التريند»، بما يعنى أنه وجد طريقه لقلوب الجمهور.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى البرامج المصرية التابعة لبعض القنوات العربية، بتسليط الضوء على هذه التجربة التى تبرز عظمة الفن والإعلام المصريين، وعدم التركيز على بعض الأحداث الفنية الخارجية فقط.

التقديم التليفزيونى.. لميس الحديدى تشجع بنت الأقصر: «هشغلك معايا»

خطفت بنت الأقصر «لمياء» الشهيرة بـ«زللو» قلوب الجمهور ولجنة التحكيم الخاصة بفئة «التقديم التليفزيونى»، بعدما قدمت «فقرة» ناقشت فيها دور المسرح المجتمعى فى الصعيد، ووافقت اللجنة بالإجماع على اختيارها، ووعدتها الإعلامية لميس الحديدى بأن تكون مراسلتها فى الجنوب، حال نجاحها فى المراحل المقبلة من البرنامج.

وفاجأت لجنة التحكيم المتسابق أحمد رضوان بطلب غريب، فبعد أن قدم «فقرة» عن برنامج رياضى، تحدث فيها عن النجم محمد صلاح، طلبت منه اللجنة أن يتحدث ويداه خلف ظهره، واستطاع النجاح فى الاختبار والتأهل للمراحل التالية.

وبلفتة مبتكرة، تمكن المتسابق مازن سامى من الحصول على إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، حين تحدث بدون كلام لمدة ٥ ثوان، ثم عاد لحديثه بشكل طبيعى، من أجل إظهار التعاطف مع ذوى الهمم من الصم والبكم، فاختاره أعضاء اللجنة للتأهل، معبرين عن إعجابهم بذكائه.

وقدم المتسابق «عبدالمنعم» أداءً مبهرًا، لدرجة أن أعضاء لجنة التحكيم سألوه عمّا إذا كان قدم أى برامج تليفزيونية من قبل، لكنه أجاب بالنفى، مؤكدًا أنها تجربته الأولى.

التمثيل.. اختبارات مفاجئة للمشاركين والمحكمون: «بلاش مبالغة»

اشتدت المنافسة فى مسابقة التمثيل، وجعلت لجنة التحكيم معايير الاختيار أكثر صعوبة، فى ظل ضمها قامات فنية كبيرة، هم: الفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد.

واجتازت المتسابقة ميرنا هشام اختبارًا صعبًا، حين قدمت «مونولوج» باللغة العربية الفصحى، فطلبت منها اللجنة تمثيل مشهد آخر باللهجة العامية، ونجحت فى ذلك أيضًا.

وأجمعت اللجنة على كفاءة المتسابق على فايز، بعد أن قدم مشهدًا مميزًا من مسلسل «سجن اختيارى»، بأداء مميز.. وعلق عمرو يوسف قائلًا: «إنت معانا يا علوة».

وقدمت المتسابقة نسمة عادل أداء متميزًا، أظهرت فيه مشاعر متضاربة، وأعجبت لجنة التحكيم بطريقتها فى التمثيل، حين جسدت شخصية قاتلة وخائنة، وطلب منها الفنان عمرو يوسف تجسيد شخصية أخرى، فجسدت «غازية» من «عرق البلح»، ووافقت لجنة التحكيم بالكامل على عبورها للمنافسات المقبلة.

وبالرغم من الأداء المسرحى المميز لها فى مشهد من مسرحية «على كل لون»، لم تقبل لجنة تحكيم التمثيل المتسابقة «روز»، بسبب الـ«over acting»، أو «التمثيل المبالغ فيه»، معتبرة أن هذا الأسلوب لا يتناسب مع التمثيل، خاصة السينمائى.

وقال المخرج مروان حامد إن أسلوب «روز» لا يتناسب مع الشاشة الكبيرة، وتم رفضها، مطالبين إياها بتطوير نفسها، وخوض منافسات الموسم المقبل.

وتطرقت لجنة التحكيم إلى سيرة السينارست الراحل وحيد حامد، بسبب مشاركة ابنه المخرج مروان حامد ضمن اللجنة، وأشادت يسرا بالكاتب الراحل، وقالت إنه كان سيناريست ذكيًا ومتمكنًا من أدواته.

وقال الفنان عمرو يوسف إنه كان محظوظًا بالتعرف على السيناريست العبقرى الراحل وحيد حامد، حينما كان ممثلًا شابًا، لكن لم يحالفه الحظ للعمل معه، مضيفًا: «كنا سنتعاون فى عمل فنى، لكننى للأسف كنت مرتبطًا بعمل آخر».

الغناء.. كروان يُبدع فى «مش باقى منى».. ويارا تتأهل بـ«تمر حنة»

كان المتسابق كروان حجاج، من محافظة القاهرة، أبرز متسابقى الحلقة الثالثة من برنامج «الدوم» فى فئة «الغناء»، بعدما أثار إعجاب أعضاء لجنة التحكيم، المكونة من الشاعر الغنائى أمير طعيمة، والملحن والمطرب حميد الشاعرى، والملحن والمطرب عمرو مصطفى، من خلال أغنية «مش باقى منى» للمطرب أحمد سعد.

ومن المشاهد التى أحبها المتابعون وتداولوها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى، مشهد وجه خلاله الشاعر الغنائى أمير طعيمة، رسالة للمتسابقة «نهى»، فور دخولها مسرح برنامج «الدوم»، قائلًا: «مبوزة ليه يا نهى لو حد مضايقك نمشيه؟».. وحينها ضحك الجميع. وقدمت «نهى» أغنية شعبية أمام أعضاء لجنة تحكيم برنامج «الدوم»، وحصلت بعدها على الضوء الأخضر للصعود إلى المنافسات المقبلة.

وتباينت آراء المحكمين حول المتسابقة «يارا»، حينما قدمت جزءًا من أغنية «يا تمر حنة» لفايزة أحمد، فبعد أن صدمها أمير طعيمة، قائلًا إنها تحتاج إلى التدريب، أشاد بها حميد الشاعرى، واصفًا إياها بإنها «رايقة»، واتفق معه عمرو مصطفى وقال لها: «مبروك»، فقال لها «طعيمة»: «ما تعيطيش.. إنتى فى الأمان دلوقتى».

ومع دخول المتسابق محمد نادر لخشبة المسرح، أشادت اللجنة بمظهره، وقدم المتسابق أغنية «يا ترى» لبهاء سلطان، التى تفاعل معها الجمهور ولجنة التحكيم، ووافقت اللجنة بالإجماع على تأهله، مشيدة بثقته فى نفسه.

ونجحت المتسابقة أميرة الشاذلى فى إبهار لجنة التحكيم بالكامل، ما جعل المؤلف والشاعر أمير طعيمة يقول لها: «أنا اتعذبت الدقيقة دى والله.. إنتى رهيبة يا أميرة»، وسط فرحة وبكاء من المتسابقة بسبب تلك الإشادة.

وطلب الفنان الشاب يوسف عثمان، مقدم برنامج «الدوم»، من لجنة تحكيم الغناء فى المسابقة، تقديم مجموعة من النصائح للمتسابقين فى المراحل التالية من البرنامج، فقال المطرب حميد الشاعرى: «غنوا اللى لايق عليكم، واللى قريب منكم؛ علشان يطلع الغناء حلو».

وقال الملحن عمرو مصطفى إن المتسابقين خلال العرض قدموا أغنيات قديمة بنبرة مختلفة، وهو ما أثار إعجابه، وطالبهم بفرض شخصياتهم على الأغنية، وعدم تقليد أحد على الإطلاق.

وقال الشاعر الغنائى أمير طعيمة إن المتسابقين الذين اختارهم أحب شخصياتهم، ونصحهم باختيار الطبقة والأغنية التى تناسبهم، سواء كانت قديمة أو حديثة، حتى يستطيعوا أن يقدموا أفضل ما لديهم.