بطريقة كوميدية.. تامر حسنى يُعلن انضمام هدى المفتى لفيلم «بحبك» (فيديو)

أعلن نجم الجيل تامر حسنى، اليوم الخميس، عن انضمام الفنانة هدى المفتي لأسرة فيلمه الجديد "بحبك" الذى بدأ تصويره منذ أيام، ويخوض حسنى من خلاله تجربة الإخراج السينمائي لأول مرة.

ونشر تامر حسنى مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، للحظة توقيع هدى المفتى على عقود الانضمام لفريق عمل الفيلم وعلق عليه: "انضمت اليوم لأسرة فيلم بحبك النجمة الجميلة نجمة المستقبل هدى المفتي نورتي الفيلم يا هدى وكلنا بنباركلك".

وداعب تامر حسني، هدي المفتي، موجهًا لها حديثه بروح الدعابة المعتادة :"امضي يا شابة".

فيلم “بحبك”

الفيلم من تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين.

وانطلق تصوير الفيلم منذ أيام بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

يواصل الفنان تامر حسني تصوير مشاهد فيلم “بحبك”، للانتهاء من مشاهده قبل حلول الشهر الكريم استعدادًا لطرحه بموسم عيد الفطر 2022.

وأكدت مصادر من داخل فريق عمل الفيلم لـ«الدستور»، أن صناع فيلم “بحبك” يباشرون تصوير مشاهد العمل داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي منذ يومين، وتجمع المشاهد بين تامر حسني ومدحت تيخا وهنا الزاهد.

ويقدم مدحت تيخة خلال أحداث الفيلم شخصية الصديق المقرب للنجم تامر حسنى بطريقة مختلفة عما قدمها من قبل، ويراهن تيخة على الشخصية التي يلعبها ضمن أحداث الفيلم، لما تحتويه الشخصية من أداء مختلف وجديد على جمهوره لأول مرة.

فريق عمل الفيلم

بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: الميجا ستار النجم تامر حسنى، هنا الزاهد، مدحت إسماعيل، حمدى الميرغنى وغيرهم من النجوم الذين يتم التعاقد معهم خلال الفترة الجارية وسيتم الإعلان عنهم قريبا.

ونشر تامر حسني، صورًا من كواليس فيلمه الجديد "بحبك"، الذى يجمعه مع هنا الزاهد، والذي يأتي بعد التجربة الناجحة لفيلم "مش أنا".

وعلق تامر حسني على الصور، قائلا: “مساء الهنا على أغلى ناس على قلبي أنا، دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك)، طبعًا فيه ناس هتقرا اسم الفيلم بحبِك وناس هتقراه بحبَك، دا طبعاً مقصود عشان في دراما الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى وبحبَك من الأنثى للرجل في أحداث فعلاً محيرة جداً”.

يذكر أن تامر حسنى حقق نجاحا كبيرا بفيلمه الأخير مش أنا والذى تخطت ايراداته حاجز النصف مليار دولار في مصر والوطن العربي.

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