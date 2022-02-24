دراسة جديدة.. كيف يؤثر التحرش على إصابة النساء بضغط الدم وأمراض القلب؟

توصلت دراسة جديدة إلى أن الاعتداء والتحرش الجنسي في مكان العمل قد يزيد من خطر إصابة النساء على المدى الطويل بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وفقًا لما ذكره موقع " Health Day News"

أوضح الخبراء أن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، وهو السبب الرئيسي لوفاة النساء في العالم، حيث يتسبب في وفاة واحدة من كل ثلاث حالات وفاة.

ولا يُعترف بالعنف الجنسي أو التحرش كعوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، لكن هذه النتائج تشير إلى أن فحصهم قد يفيد صحة قلب المرأة.

وقالت ريبيكا لون، الباحثة في كلية "هارفارد تي إتش تشان" للصحة العامة في بوسطن، إن الحد من العنف الجنسي ضد المرأة ، وهو أمر مهم، فقد يوفر أيضًا استراتيجية لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية للمرأة مدى الحياة.

كيف يؤثر التحرش على إصابة النساء بضغط الدم وأمراض القلب؟

أجرى فريق البحث متابعة لمدة سبع سنوات لأكثر من 33000 امرأة متوسط ​​العمر 53 عام، ففي البداية ، لم يكن لدى أي منهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم. لكن حوالي واحد من كل خمسة أصيب بارتفاع ضغط الدم في نهاية المتابعة.

كما أظهرت النتائج أن 23٪ من النساء كن ضحايا اعتداء جنسي في حياتهن، و12٪ تعرضوا للتحرش الجنسي في مكان العمل و 6٪ عانوا من كليهما.

بالمقارنة مع أولئك الذين ليس لديهم تاريخ من الاعتداء الجنسي أو التحرش، كان خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أعلى بنسبة 21٪ بين النساء اللائي تعرضن لكليهما؛ 15٪ أعلى بين أولئك الذين تعرضوا للتحرش الجنسي في مكان العمل ؛ و 11٪ أعلى بين ضحايا الاعتداء الجنسي.

أشار الباحثون، أن العنف الجنسي في شكل اعتداء جنسي وتحرش جنسي في مكان العمل شائعة ، وأن النساء يقعن ضحايا بشكل غير متناسب لهذا العنف، حيث أبلغت 13٪ إلى 44٪ من النساء عن اعتداء جنسي في العمل.

ولم يجد الباحثون أي خطر متزايد للإصابة بارتفاع ضغط الدم بين النساء اللائي لديهن تاريخ من أنواع أخرى من الصدمات وليس العنف الجنسي، وهذا يشير إلى أن زيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم لا يبدو أنها مرتبطة بالتعرض لجميع الصدمات النفسية.