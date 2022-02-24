أوكرانيا: القوات الروسية سيطرت على منطقة تشرنوبل وجنودنا يضحون بأرواحهم

أعلن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، الخميس، أن الجنود الأوكرانيين "يضحّون بحياتهم" لتجنّب كارثة تشرنوبل ثانية.

من جهته، أكد السفير الأوكراني لدى لندن في مؤتمر صحفي مساء اليوم من المملكة المتحدة أن القوات الروسية سيطرت على منطقة تشرنوبل، داعيًا حلف الناتو لفرض حظر للطيران فوق أوكرانيا لوقف الهجمات الروسية، لافتًا إلى أنهم يسعون لفرض عقوبات قاسية على البنك المركزي الروسي.

وأكد السفير الأوكراني أن لديهم قائمة بالعقوبات التي ندعو لفرضها على موسكو، مشيرًا إلى تعرضهم للخيانة من بيلاروسيا.

ونوه السفير الأوكراني لدى لندن خلال المؤتمر إلى تعرض بلاده لهجوم روسي على كل المحاور.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن العملية العسكرية التى أطلقها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على أوكرانيا ليست بداية حرب، وإنما محاولة لمنع حرب عالمية.

وأضافت زاخاروفا، في تصريح للقناة الروسية "إن تي في" اليوم الخميس، تعليقا على الوضع فى أوكرانيا: "أن هذه ليست بداية حرب، لكنها تعكس رغبتنا في منع الأحداث التي يمكن أن تتطور إلى حرب عالمية"، وما يحدث ليس حربًا بل نهاية للحرب.

كان الرئيس الروسي قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.